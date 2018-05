Burgemeester Krikke door het stof voor haar uitspraak over de ‘verwarde’ dader

Tegen de gemeenteraad zei ze gisteren steeds open te willen communiceren. Ironisch genoeg kreeg zij juist daardoor het verwijt dat zij dingen achterhield. Krikke zei zich de onduidelijkheid aan te trekken. Een motie van wantrouwen van de PVV werd door geen andere partij gesteund.

Door ‘een menselijke fout’ was een melding dat verdachte Malek F. terroristische plannen had, niet direct na de steekpartij bij haar bekend. Krikke zei dit te betreuren. F. verwondde op Bevrijdingsdag drie mensen vlakbij station Holland Spoor. Pas tien dagen later, afgelopen maandag, meldde het Openbaar Ministerie (OM) dat de politie in maart een anoniem briefje had ontvangen, waarin werd gewaarschuwd voor de Syriër.

Krikke zegt dat die melding zeer serieus genomen werd en dat die toen ook bij de AIVD is gemeld. Dat gebeurt niet met alle terreurmeldingen. Volgens de burgemeester ontvangt de Haagse politie dagelijks tientallen meldingen die verband houden met terrorisme. Omdat het er zoveel zijn, bereiken die niet allemaal de driehoek van burgemeester, politie en OM.

Ondubbelzinniger

Na de steekpartij zei Krikke dat F. alleen bij de gemeente bekend was vanwege verward gedrag. De Syriër zat in een GGZ-instelling, omdat hij in februari zijn huisraad op straat had gegooid. Krikke benadrukte dat ze met haar uitspraak niet had bedoeld dat hij ook tijdens zijn daad verward was. Critici vonden dat zij zo een ­terroristisch motief uitsloot.

De ­burgemeester zegt dat zij direct na het incident de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid op de hoogte heeft gesteld.

Krikke vindt het te verdedigen dat zij sprak over de geestesgesteldheid, ze had het alleen ondubbelzinniger moeten doen. “Als we niets hadden gecommuniceerd, dan was Omroep West direct met het filmpje van zijn huisraad gekomen. Dan hadden we de vraag gekregen waarom we het niet hadden gemeld.” Krikke zegt dat ze zo snel mogelijk openheid blijft geven over bekende feiten. “Ik geloof in openheid, al heeft die soms een prijs.”

