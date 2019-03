Burgemeester Halsema wil alles inzetten om het bestuur van het Haga Lyceum te verwijderen

Het liefst wil de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema (GroenLinks) hard ingrijpen bij het islamitische Cornelius Haga Lyceum. Maar dat is niet zo eenvoudig, zei ze woensdag in een spoeddebat met de Amsterdamse gemeenteraad. “Er is een verschil tussen verantwoordelijkheid en bevoegdheid.” Halsema is met handen en voeten gebonden aan de wet, die zegt dat een school pas gesloten kan worden na een strafbaar feit.

Daarom rest Halsema niets anders dan proberen schoon schip te maken in het bestuur van het Cornelius Haga. Ze wil daarvoor desnoods de randen van de wet opzoeken. “Rekent u maar dat wij nagaan wat er mogelijk is om dit bestuur te verwijderen.” Samen met de betrokken ministeries wil Halsema nagaan welke maatregelen ze kan treffen. Daarvoor krijgt ze het mandaat van de Amsterdamse gemeenteraad, waarin brede steun is voor het aanpakken van het schoolbestuur.

We zouden geen knip voor de neus waard zijn als we zelf de democratie opzij schuiven om deze school te sluiten Burgemeester Halsema

Van rechtse partijen kwam toch de oproep om de school te sluiten, maar dat verzoek wees Halsema resoluut af. “We zouden geen knip voor de neus waard zijn als we zelf de democratie opzij schuiven om deze school te sluiten”, aldus de burgemeester.

Banden met terroristen De school wordt zelf verweten leerlingen antidemocratisch op te leiden. Al in januari kreeg Halsema ‘verontrustende signalen’ rondom het Cornelius Haga toegespeeld van inlichtingendienst AIVD. Die mocht ze toen met niemand delen, behalve met onderwijswethouder Marjolein Moorman. Pas vorige week stuurde de burgemeester een brief naar de gemeenteraad, na een tweede brief die ze kreeg van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV). Raadsleden wilden gisteren weten wat er nou werkelijk gebeurt in de gangen en klaslokalen van het Cornelius Haga. Vanuit de islamitische gemeenschap rondom de school is de grootste kritiek dat de brief van de burgemeester geen feiten bevat over wat er precies mis gaat op de school. Halsema gaf aan die, tot haar eigen frustratie, ook niet te kennen. “Misschien de minister wel”, zei ze. Alles wat zij weet is inmiddels bekend: op de school zijn ‘richtinggevende personen’ actief die eerder banden zouden hebben gehad met terroristen. Het onderwijs op de school zou verder antidemocratisch zijn en ook de integratie tegenwerken. Daarnaast is de onderwijsinspectie het werken op de school onmogelijk gemaakt. Ondanks dat gebrek aan feiten stuurde Halsema vorige week toch een brief aan de gemeenteraad waarin ze het schoolbestuur oproept op te stappen, iets dat het bestuur vooralsnog weigert. Volgens de burgemeester was het ondenkbaar geweest de weinige informatie die ze wel heeft niet te delen. Het feit dat de NCTV en AIVD haar überhaupt informatie verstrekten vond Halsema al ‘zeer bijzonder’. De signalen waren vervolgens verontrustend genoeg om naar buiten te brengen voor de sluiting van de inschrijvingsperiode voor een nieuwe school op 15 maart. Halsema benadrukte dat haar voorstellen niet gericht zijn tegen het islamitisch onderwijs in het algemeen. Volgens de burgemeester voorziet het Cornelius Haga in een behoefte en staat het islamitisch onderwijs in Amsterdam in het algemeen als goed te boek.

