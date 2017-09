Buma: Immigratie uit Afrika verstoort het evenwicht in Europa

CDA-leider Sybrand Buma waarschuwt voor het effect van migratie en globalisering op de eenheid van de samenleving. In de H.J. Schoolezing uitte hij vanavond harde kritiek op immigratie uit Afrika.

Buma zei dat ‘immigratie uit Afrika het evenwicht in Europa verstoort’. De komst van andere bevolkingsgroepen raakt volgens hem ‘een veel diepere emotie’ dan de dagelijkse zorgen. “Het gaat om de grondslag van de samenleving. Op basis waarvan wonen wij samen in dit land?” De hoop dat uit de hierheen gebrachte stromingen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika een soort Europese verlichte islam zou ontstaan is ijdel gebleken, concludeert de CDA-voorman verder.

Buma’s CDA is een van de vier partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet. Daarbij is ook aan de orde of Europa in vervolg op de afspraken met Turkije moet praten met Noord-Afrikaanse landen om migratie een halt toe te roepen. Bekend is dat aan de formatietafel het CDA en VVD zich meer zorgen maken over immigratie dan D66 en ChristenUnie.

Nederlandse cultuur

In de door Elsevier georganiseerde lezing liet Buma zich niet uit over de formatieonderhandelingen. Wel ging hij in op zijn pleidooi om ‘het gemeenschappelijke historische en culturele besef terug te brengen’.

“De Nederlandse cultuur is gebouwd op eenheid in verscheidenheid en niet op het cultuurrelativisme van het multiculturele vooruitgangsdenken”, zei de fractievoorzitter van het CDA in de Kamer. Denk niet, stelt Buma, dat er geen gevaren zijn, want in de geschiedenis is de vrijheid eerder vernietigd.

De Nederlandse cultuur, traditie en waarden ‘mogen niet verwateren’. “We horen ze te versterken en uit te dragen.” Tijdens de verkiezingscampagne pleitte Buma voor het staand zingen van het Wilhelmus op scholen. Het ziet ernaar uit dat de formerende partijen hebben afgesproken dat leerlingen inderdaad de tekst, melodie en betekenis van het volkslied krijgen voorgeschoteld.

Vanavond zei Buma over de Nederlandse cultuur: “Wie naar Nederland komt als immigrant of vluchteling wordt onderdeel van die gemeenschappelijke geschiedenis. We hoeven ons niet in bochten te wringen om de vraag te beantwoorden of de normen en waarden in onze samenleving moeten veranderen. Dat hoeft niet.”