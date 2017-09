Buma gaat steeds een stapje verder, binnen het CDA is er weinig ophef over

Dries van Agt kwam met een ethisch reveil, Ruud Lubbers was van de no-nonsens en Peter-Jan Balkenende postte 'normen en waarden'. Alle CDA-leiders hadden zo hun thema, maar wat wil Buma? Na de verkiezingscampagne, zijn boek 'Tegen het cynisme' en de H.J. Schoo- lezing van maandag is duidelijk dat de huidige CDA-voorman wil staan voor een 'nieuwe moraal'.

Zijn jaren in de oppositie hebben hem aan het denken gezet. Wij gaan bouwen, zei hij al na de verkiezingsnederlaag van 2012, dag voor dag, steen voor steen. De CDA-voorman haalde goede raad bij een aantal conservatieve denkers in binnen- en buitenland en organiseerde discussiebijeenkomsten op zijn werkkamer in de Tweede Kamer.

Dat leidde aanvankelijk tot praktische kritiek op het huidige VVD/PvdA kabinet waarbij een pleidooi voor een kleinere overheid en belastingverlaging opviel. Geleidelijk kregen zijn voordrachten een filosofische toon en werden een beschrijving van de historische ontwikkeling, een lijn van de Franse Revolutie naar de eenentwintigste eeuw. De rode draad: onzekerheid in de samenleving is weg te nemen met een herwaardering van traditionele waarden en normen.

Buma hield maandag in Amsterdam op verzoek van het weekblad Elsevier de H.J. Schoo-lezing. Hij vertelde daar dat het huidig tijdsgewricht wordt gekenmerkt door 'onzekerheid, vertwijfeling en boosheid'. Hij verklaart dat door de invulling die de afgelopen tweehonderd jaar, sinds de Franse Revolutie, is gegeven aan de begrippen vrijheid en gelijkheid en het geloof dat het leven steeds beter en welvarender moet worden.

Behalve over de manier van samenleven hebben Nederlanders de grootste zorgen over de 'voortdurende immigratie', denkt de CDA-leider. Hij snapt dat en vindt dat 'immigratie uit Afrika het evenwicht in Europa verstoort'. De komst van andere bevolkingsgroepen raakt 'een veel diepere emotie' dan de dagelijkse zorgen. "Het gaat om de grondslag van de samenleving. Op basis waarvan wonen wij samen in dit land?" De hoop dat uit de hierheen gebrachte stromingen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika een soort Europese verlichte islam zou ontstaan is ijdel gebleken, concludeert hij.

Maar mensen zien dat het slechter gaat. Hij maakt dat op uit onderzoeken van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Nederlanders verwachten dat zij er zelf financieel op vooruitgaan, maar minder dan 40 procent meent dat het met het land de goede kant op gaat. "De baan is vergeven aan een immigrant of een Oost-Europeaan, de opleiding voor de kinderen is te theoretisch, de verruwing van de samenleving komt met grof geweld via de televisie in de huiskamer."

Eenheid in verscheidenheid

Het antwoord op de zorgen van de burger is een 'nieuwe moraal', zoals de ondertitel luidt van het boek dat hij aan de vooravond van de verkiezingen publiceerde. Breng het gemeenschappelijke historische en culturele besef terug, is zijn pleidooi. Een onderdeel daarvan is het zingen van het Wilhelmus op scholen. Alleen als Nederlanders beter weten wie zij zijn en in welke traditie zij zijn opgegroeid is er weerbaarheid tegen bedreigingen van buiten en is het mogelijk om vluchtelingen op te nemen, meent de CDA-leider.

We hoeven ons niet in bochten te wringen om de vraag te beantwoorden of de normen en waarden in onze samenleving moeten veranderen. Dat hoeft niet

"De Nederlandse cultuur is gebouwd op eenheid in verscheidenheid en niet op het cultuurrelativisme van het multiculturele vooruitgangsdenken", zei hij maandag. "Nederland is altijd een land van minderheden geweest. Maar die verscheidenheid is nooit een doel op zich geweest." De Nederlandse cultuur, traditie en waarden 'mogen niet verwateren'. "We horen ze te versterken en uit te dragen. Wie naar Nederland komt als immigrant of vluchteling wordt onderdeel van die gemeenschappelijke geschiedenis. We hoeven ons niet in bochten te wringen om de vraag te beantwoorden of de normen en waarden in onze samenleving moeten veranderen. Dat hoeft niet."

Opvallend is dat Buma zijn standpunt de afgelopen jaren steeds scherper formuleert. Maandag was zijn conclusie: "Immigratie uit Afrika verstoort het evenwicht in Europa." Twee jaar geleden was hij in een interview met Trouw voorzichtiger: "Ik ben vrij streng. We kunnen niet als Europa het probleem van de hele wereld oplossen." Hij zei toen ook: "Vragen voor de langere termijn gaan niet ten koste van de opvang nu, want die is gewoon nodig. Ze gaan over hoe we ons moeten opstellen tegenover een chaotische wereld. Klimaatverandering leidt ertoe dat Afrikanen migreren als daar niet meer voldoende voedsel kan worden geproduceerd. We kunnen dit beeld ontkennen, maar ik wil dat niet. We kunnen meer opvangcentra bouwen in Nederland, maar dat houden wij natuurlijk op termijn niet vol."