Buma: Een CDA-poster met ‘kies Weber’ zou niet juist zijn

CDA-leider Sybrand Buma was de afgelopen dagen op het megacongres in Helsinki van de Europese Volkspartij, de christen-democratische koepel in de EU. Die maakt zich op voor de Europese parlementsverkiezingen van volgend jaar mei. De Beierse politicus Manfred Weber gaat de campagne in als ‘spitskandidaat’. Met die campagne hoopt hij Jean-Claude Juncker (ook EVP) op te volgen als voorzitter van de Europese Commissie.

Waarom is Weber volgens u de juiste persoon om de commissie te leiden? Buma: “We hebben hem heel vroeg gesteund. We waren ook enthousiast over zijn kandidatuur. Ik ken hem en zijn capaciteiten goed. Hij leidt de fractie van het Europees Parlement, dat zijn 216 kikkers en één kruiwagen, en dat doet hij gewoon heel goed. “Als je met hem praat, krijg je echt het gevoel dat we het over dezelfde waarden hebben. Hij straalt het gevoel uit van een Europa dat dichtbij huis veiligheid moet bieden. Hij is ook iemand die oost en west kan verbinden. In heel Europa is immers de vraag: hoe houden we dat bij elkaar? Weber polariseert niet, maar probeert dat bij elkaar te brengen.”

Vijf jaar geleden steunde u de kandidatuur van Jean-Claude Juncker. Bent u tevreden over zijn ambtstermijn? “Hij mag tevreden zijn en dat ben ik ook. Hij had waarschijnlijk zelf ook niet verwacht dat het zo ingewikkeld zou worden en dat iedereen op hem in zou beuken. Maar hij is wel altijd degene geweest die tot op het laatst het algemeen belang verdedigt.”

Het spitskandidaten-systeem wordt nu voor de tweede keer gebruikt, vindt u het goed functioneren? “De eerste keer, met Juncker, was ik er nog niet voor. Ook nu kun je er weer vraagtekens bij plaatsen. Maar ik ben inmiddels in zoverre om, dat je nu de kiezer vooraf vertelt wat je wil doen, in een politieke campagne over het voorzitterschap van de Europese Commissie. Er gaat echt iemand de bühne op. “Bij Weber is het mooie dat het een man is uit het parlement, niet iemand die ergens tien jaar premier is geweest en zich opmaakt voor zijn laatste baantje. Dit is iemand die de ambitie heeft de komende jaren iets van Europa te maken. Op dit congres bracht die kandidaat-verkiezing (tussen Weber en de Fin Alexander Stubb, red.) een echte politieke dynamiek die ik interessant vond om te zien.”

Toch kan straks (buiten Duitsland) niemand op Weber stemmen, bij gebrek aan de pan-Europese kieslijsten. De EVP was daar immers tegen. “Ik geloof daar ook niet zo in. Ik denk niet dat een Italiaan op een Fin zal gaan stemmen. Maar het feit dat Europa nu al een gezicht heeft bij een kandidaat voor de functie van commissievoorzitter, en dat die publiekelijk gaat zeggen wat hij in die functie wil, dat is winst.”

Bij Juncker waren die ‘Spitzenkandidaten’ nog een primeur, waarbij in Nederland eigenlijk weinigen wisten dat een CDA-stem ook een Juncker-stem was. Gaat het CDA nu nadrukkelijker met Weber de boer op? Komt hij op verkiezingsposters te staan? “Dat moeten we allemaal nog bekijken. We hebben hem wel gevraagd voor ons congres. Maar uiteindelijk stemmen Nederlanders alleen op Nederlandse kandidaten. Dus een poster met ‘kies Weber’ zou niet juist zijn. Ik denk wel dat zijn naam vaker zal vallen in deze campagne, doordat die nu ook langer is. Bovendien kent iedereen in Nederland Frans Timmermans (de sociaal-democratische spitskandidaat, red.). Maar als een Nederlander een foto ziet van iemand die hij niet kent, iemand uit Beieren… dat schept toch afstand.”

“Op dit EVP-congres heerste veel trots op het eigen beleid, Weber zei: ‘Europa ligt er nu beter bij dan vijf jaar geleden’, en dat zou vooral dankzij de christen-democraten zijn. Tegelijk rekent iedereen op stemmenverlies volgend jaar. Zou een iets bescheidener toon niet passender zijn? “En dat vraag je aan een calvinist? De toon hier is veel Zuid-Europeser dan wij Nederlanders gewend zijn. Terwijl die voor een Italiaan misschien weer veel te sober is. In onze eigen congressen hameren we altijd op verantwoordelijkheid en de lange weg die we nog moeten gaan. Objectief gezien kun je zeggen dat deze club veel heeft bereikt. Maar ik kijk zelf meer vanuit de gedachte dat de bevolking dat gevoel helemaal niet heeft. Europa heeft gewoon een heel grote opdracht.”