Buma doet een nieuw appèl op de verantwoordelijke burger

Meer luisteren, minder besturen. Dat is volgens partijleider Sybrand Buma het toekomstperspectief van het CDA. “Wij moeten de zorgen van de burger serieus nemen. Dat betekent gewoon: luisteren. Wij lieten een keer ons verkiezingsprogramma vertalen voor een Britse denker. Die noemde het programma zelfmoord: te veel antwoorden, te weinig vragen.”

Maatschappelijke diensttijd

Buma sprak zaterdag op de Dag van de Christen-democratie in Amersfoort, waar een begin werd gemaakt met het maken van een nieuwe toekomstvisie voor het CDA. Hij ziet een samenleving voor zich waarin mensen meer verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. “Wij doen een appèl op mensen. Leef je voor jezelf of is er meer?”

Daar is het CDA al volop mee bezig, vindt Buma. Het kabinet waaraan het CDA deelneemt, wil bijvoorbeeld een maatschappelijke diensttijd invoeren. CDA-minister Hugo de Jonge gaat eenzaamheid bestrijden, zoals hij dat eerder als wethouder deed in Rotterdam. Dat zijn allemaal initiatieven, zegt Buma, die mensen zelf kunnen uitvoeren en die leiden tot ‘perspectief op een betere aarde’. Buma haalde uit naar coalitiepartner VVD die ‘bier, bitterballen en proefballonnen’ presenteert op het partijcongres, terwijl het CDA serieus de toestand in de wereld bespreekt.

Het Wetenschappelijk Instituut (WI) van het CDA stelt een nieuw Strategisch Beraad in, een groep CDA’ers die een visie voor het komende decennium schrijft. Pieter Jan Dijkman, directeur van het WI, zei vrijdag in Trouw dat het CDA het geluid van de ontevreden burger vertolkt, maar onvoldoende ‘hoopvol perspectief’ biedt. Het Strategisch Beraad moet die leemte opvullen. Twee keer eerder organiseerde de partij een dergelijk beraad: na de verkiezingsnederlagen van 1994 en 2010

De ruim zeshonderd CDA-leden, bestuurders, ministers en ex-ministers keken zaterdag niet te veel naar het heden, maar richtten de blik naar voren. “We hebben openheid nodig”, opperde voormalig CDA-minister Ernst Hirsch Ballin bijvoorbeeld. Denk niet dat het christendom de enige religie is, er is ook de islam. Hij wil ‘een mensbeeld van wederzijds respect’.