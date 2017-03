Buitenlandse leiders feliciteren Rutte met overwinning op populisme

Vanuit meerdere landen is Mark Rutte al gefeliciteerd met zijn overwinning in de verkiezingen. Dat liet hij weten op het partijfeestje van de VVD. Politici feliciteerden hem vooral omdat de PVV van Geert Wilders niet de grootste is geworden.

Onder de felicitaties was er een van de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, zo meldde zijn woordvoerder. “Een stem voor Europa, een stem tegen extremisten.” De Belgische premier Charles Michel, ook een liberaal, heeft Rutte eveneens persoonlijk gefeliciteerd.

Ook op Twitter werd Nederland geprezen, vooral om het feit dat het populisme een halt is toegeroepen. De Franse minister van buitenlandse zaken, Jean-Marc Ayrault, zei blij te zijn dat de 'opkomst van extreem-rechts is stopgezet'. Hij pleitte voor een 'sterker Europa'.

Martin Schulz, voormalig voorzitter van het Europees Parlement, twitterde in het Nederlands: Wilders heeft de verkiezing in NL niet kunnen winnen. Ik ben opgelucht, maar we moeten verder voor een open en vrij Europa blijven vechten.

Helemaal ‘Nederlands’ twitterde de kabinetschef van Angela Merkel: “Nederland oh Nederland jij bent een kampioen! Wij houden van Oranje om zijn daden en zijn doen!”, aldus Peter Altmaier. Hij vervolgde in het Duits: "Dit laat zien dat voor populisten de bomen niet tot in de hemel groeien."

De Schotse premier Nicola Sturgeon had aan één woord genoeg: “Goed'.”

