Brusselse 'dreigementen' voeden May's verkiezingswoede

Het openingssalvo kwam vanmorgen van Michel Barnier, hoofdonderhandelaar namens de EU van 27 landen. "Sommigen hebben de illusie gecreëerd dat Brexit geen materiële impact op onze levens zal hebben en dat de onderhandelingen snel en pijnloos kunnen worden afgerond. Dat is niet het geval."

Met het woord 'illusie' herhaalde Barnier het woord dat de Duitse bondskanselier Merkel vorige week gebruikte voor de Britse wensgedachten over een 'succesvolle' Brexit. Ook rond de uitgelekte details over het 'brexit-diner' dat May vorige week in Londen had met EU-commissievoorzitter Juncker hing de suggestie dat de Britten geen enkel idee hebben van waar ze aan beginnen.

Barnier nam die indruk niet weg. "De Britse beslissing om de EU te verlaten, heeft nu tien maanden van onzekerheid veroorzaakt. We moeten die onzekerheid wegnemen. Zodra het Verenigd Koninkrijk zo ver is om naar de onderhandelingstafel te komen, zullen we beginnen. De klok tikt."

De Franse oud-minister en oud-Eurocommissaris presenteerde vandaag de eerste concrete onderhandelingsprincipes voor de EU, vier dagen nadat de 27 regeringsleiders hun algemenere richtsnoeren hadden vastgelegd. In graniet gebeiteld is dat die onderhandelingen in twee fases zullen plaatsvinden. Eerst moeten enkele praktische brexit-zaken worden besproken voordat fase twee over de toekomstige handelsrelatie kan beginnen. De regering-May heeft zich nog steeds niet neergelegd bij die opzet. Barnier plaatste May voor een voldongen feit: zijn richtlijnen gaan alleen over de eerste fase.

Rechten en pensioen Prioriteit nummer één: de burgerrechten van de 3,2 miljoen EU-burgers woonachtig in het Verenigd Koninkrijk (onder wie zo'n 100.000 Nederlanders) en de 1,2 miljoen Britten in de rest van de EU. Hoe zit het met hun vrije personenverkeer, hun recht om ook straks nog in het Verenigd Koninkrijk te mogen werken, hun toegang tot de gezondheidszorg, opgebouwde pensioenrechten, etcetera? De uitgangspositie van de EU is helder: die burgers zouden helemaal niets mogen merken van de Brexit, hun leven lang, inclusief hun gezinsleden van welke nationaliteit dan ook. Die handhaving van rechten zou ook moeten gelden voor voormalige én toekomstige expats die zich vóór 29 maart 2019 (de echte brexit-dag) in dat andere EU-land vestigen. De uit­gangs­po­si­tie van de EU is helder: die burgers zouden helemaal niets mogen merken van de Brexit De heetste aardappel blijft de 'exit-rekening' die de Britten bij de uitgang overhandigd krijgen: langlopende verplichtingen waar Londen ooit voor getekend heeft, of de komende 23 maanden nog voor gaat tekenen. De wildste bedragen vliegen in het rond: eerst zou het gaan om 50 à 60 miljard euro, de Financial Times kwam vandaag met een schatting van 100 miljard op de proppen. Barnier weigert een bedrag te noemen maar blijft het principe van de exit-rekening verdedigen. "Het gaat niet om een straf of om een uitgangsbelasting. We moeten simpelweg de rekeningen vereffenen." Even later gaf premier May een zeldzaam giftige (verkiezings)toespraak. "De onderhandelingspositie van de Europese Commissie is verhard. Dreigementen tegen Groot-Brittannië zijn geuit door Europese politici en functionarissen. Die zijn opzettelijk zo getimed om de uitslag van de verkiezingen van 8 juni te beïnvloeden. Sommigen in Brussel willen niet dat deze gesprekken slagen, willen niet dat Groot-Brittannië voorspoed heeft."

