Brussels geduld met de Britten raakt op

Verkiezingen waarbij anti-EU-krachten verliezen doen Brussel doorgaans deugd. Maar de Britse uitslag maakt in de Europese Unie andere emoties los: ongeduld, verbijstering, en vooruit: een klein beetje leedvermaak. Maar het ongeduld overheerst. De brexit-onderhandelingen zijn bijna een jaar na het referendum nog steeds niet begonnen.

Zonder het hardop te zeggen, hadden veel EU-leiders liever gehad dat premier May haar absolute meerderheid zou vergroten, zodat Brussel kon onderhandelen met een stabiele regering. Nu is de toch al grote onzekerheid over het Britse vertrek uit de EU alleen maar groter geworden.

Al sinds januari 2013, toen toenmalig premier Cameron zijn referendumplan ontvouwde, zijn de andere 27 EU-landen en de EU-instituties druk met de Britten. Begin vorig jaar werd zelfs een hele Europese top gewijd aan pogingen om het Verenigd Koninkrijk bij de EU te houden. Allemaal verspilde moeite. En dat in een periode waarin de EU wel iets anders aan het hoofd had, en heeft.

"Ik dacht dat surrealisme een Belgische uitvinding was", grapte oud-premier en Europarlementariër Guy Verhofstadt over de Britse verkiezingen. "Alweer een eigen doelpunt: na Cameron nu May."

Een tweet van EU-raadsvoorzitter Donald Tusk gaf het ongeduld treffend weer: 'We weten niet wanneer de brexit-gesprekken beginnen. We weten wanneer ze moeten eindigen'. Dat is namelijk in september/oktober volgend jaar, zodat het beoogde akkoord uiterlijk op de exit-datum van 29 maart 2019 is bekrachtigd door alle lidstaten en hun parlementen.

Formeel staan de EU-onderhandelaars sinds 22 mei klaar om te onderhandelen. Vanwege het oponthoud van de Britse verkiezingen was de beoogde begindatum van het overleg iets naar achteren geschoven, naar 19 juni. Maar bij gebrek aan een stabiele regering haalt Londen die datum waarschijnlijk niet.

Geen extra tijd Binnen de EU is weinig tot geen bereidheid om Londen extra tijd te geven. De Tsjechische premier Bohuslav Sobotka zei dat de Britten het afgelopen jaar al te veel tijd hebben verspild. Door de krapper wordende tijdsspanne lijkt het logisch om alle zomerverloven van de onderhandelaars dit jaar in te trekken en ook in augustus door te werken, maar dat is uitgesloten. Het zomerreces is heilig in Brussel. "Wij staan al maanden klaar om te onderhandelen, het is nu aan de Britten om in beweging te komen", zei voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie, die van de lidstaten de opdracht heeft gekregen het overleg met de Britten tot een goed einde te brengen. "Het tijdschema en de EU-standpunten zijn helder", aldus de Brusselse hoofdonderhandelaar Michel Barnier. Lees ook: Met DUP krijgt Theresa May ook de Ierse kwestie erbij

