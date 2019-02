Brussel verweert zich tegen Hongaarse campagne

Met de moed der wanhoop heeft de Europese Commissie een publicitair tegenoffensief in gang gezet als antwoord op de nieuwe Hongaarse campagne tegen ‘Brussel’ en de Hongaars-Amerikaanse investeerder George Soros. Daarin waarschuwt de regering van premier Orbán de bevolking voor vermeende nieuwe migratievoorstellen van de EU, die de veiligheid van het land in gevaar zouden brengen.

Lees verder na de advertentie

“De Hongaarse regeringscampagne verdraait de waarheid en probeert een duister beeld te schetsen van een geheim complot om meer migratie naar Europa te krijgen”, zo begint het commissiedocument waarin zeven stellingen uit de Hongaarse campagne worden beantwoord met de ‘realiteit’. “De beweringen van de Hongaarse regering zijn op z’n slechtst feitelijk volkomen onjuist en op z’n best hogelijk misleidend.”

Een van de Hongaarse beweringen die worden bestreden, is: ‘Ze willen verplichte hervestigingsquota introduceren’ (voor migranten). De Europese Commissie legt uit dat de Hongaarse regering twee begrippen door elkaar haalt: hervestiging (uit niet-EU-landen) en herverdeling binnen de EU. “Hervestiging geschiedde altijd op geheel vrijwillige basis en dat zal zo blijven.”

De publieke ruimte in Hongarije hangt sinds vorige week vol met overheidsaffiches waarop EU-commissievoorzitter Juncker en Soros lachend staan afgebeeld, met de tekst ‘U heeft ook recht om te weten wat Brussel van plan is met migratie’. De werkelijkheid is dat er momenteel geen Europese plannen zijn. De besluitvorming over migratie ligt volledig stil. Er komen verkiezingen aan, gevolgd door de vorming van een nieuwe Europese Commissie.

Bijna twee jaar geleden organiseerde de regering-Orbán een publieke consultatie onder de titel ‘Stop Brussel’. Ook toen kwam Brussel met een tegenoffensief, waarin ‘valse beweringen’ werden beantwoord met de ‘waarheid’. Of dat toen geholpen heeft? “Zo te zien is Brussel niet gestopt”, antwoordde een commissiewoordvoerster. “We zijn er nog steeds, en werken aan regelgeving met alle lidstaten, inclusief Hongarije.”

Lees ook:

Juncker is het nieuwe doelwit van Hongaarse anti-EU-campagne Na de persoonlijk gerichte aanvallen op onder anderen Europarlementariërs Judith Sargentini (GroenLinks) en Guy Verhofstadt heeft de Hongaarse regering een nieuw doelwit: voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie.