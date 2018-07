Brussel probeert het initiatief te heroveren in het migratiedebat

‘We zwemmen in dezelfde richting’, zegt voorzitter Juncker tegen Oostenrijkse bondskanselier Kurz. Of het een geslaagde, wanhopige of tot mislukken gedoemde poging wordt, moet nog blijken, maar de Europese Commissie gaat haar wagen: weer lijn krijgen in het Europese migratiebeleid. Eerdere pogingen zijn mislukt, waardoor dat beleid nu is uiteengevallen in een cascade van nationale noodverbanden en proefballonnen.

“In september doen we een voorstel over bescherming van de buitengrenzen”, kondigde commissievoorzitter Jean-Claude Juncker vandaag aan. “We hadden al een voorstel liggen over de stationering van in totaal tienduizend Europese grenswachten in 2027. Dat halen we naar voren, naar 2020.”

Op dit moment zijn er 1340 van dergelijke grens- en kustwachten actief. “Geen indrukwekkend aantal”, vindt Juncker. De nieuwe commissievoorstellen zullen niet alleen om aantallen draaien, maar de EU-grens- en kustwacht waarschijnlijk ook uitrusten met een sterker mandaat om in te grijpen.

Gekromde tenen Juncker deed zijn uitspraken aan de zijde van de Oostenrijkse bondskanselier Kurz in Wenen, waar de voltallige Europese Commissie op bezoek was ter gelegenheid van het Oostenrijkse EU-voorzitterschap in de tweede helft van dit jaar. Het Alpenland heeft de strijd tegen irreguliere immigratie tot een van zijn speerpunten gemaakt. “We zwemmen in dezelfde richting”, zei Juncker met een knik naar Kurz. “Ik ken niemand in Europa, geen enkele regeringsleider, die zich tegen de uitbreiding van de buitengrensbescherming heeft uitgesproken.” Er is niemand meer die het beleid van 2015 zou willen voortzetten Junckers commissie heeft de nationale strubbelingen in onder meer Duitsland, Oostenrijk en Italië de laatste weken met gekromde tenen moeten aanzien. Zo herinnerde Juncker afgelopen week aan oude commissievoorstellen uit 2008 (onder zijn voorganger Barroso) over betere bescherming van de buitengrenzen. Die werden destijds echter door een aantal landen, waaronder Oostenrijk, afgewezen. Tien jaar later stuit onder meer de hervorming van de Dublin-regels, over de plichten van het EU-land van eerste (asiel)aankomst, op verdeeldheid onder de lidstaten.

Brussels doel Het nieuwe offensief van de commissie kent een duidelijke stip aan de horizon: de Europese verkiezingen van mei volgend jaar. Als het Europese migratiebeleid dan nog steeds als los zand aan elkaar hangt, zullen populistische anti-EU-partijen, naar verwachting veel zetels winnen. “Vóor die verkiezingen zullen we veel meer moeten doen om de buitengrenzen te beschermen”, zegt een hoge EU-functionaris. Het Brusselse doel is duidelijk: EU-burgers moeten ruim voor die verkiezingen op EU-niveau resultaten zien op migratiegebied, ook al zal de concrete uitwerking daarvan (zoals het stationeren van die duizenden grenswachten) pas over een paar jaar een feit zijn. Intussen gaan de bilaterale stekeligheden tussen EU-landen door. De Luxemburgse minister Asselborn van buitenlandse zaken zei deze week dat de EU haar kernwaarden van mensenrechten en solidariteit vergeet en in de greep is gekomen van een ‘buitengrens-fetisjisme’. Volgens hem is het Oostenrijkse EU-voorzitterschap alleen maar obsessief daarmee bezig. Het kwam hem op een stevig weerwoord van de 31-jarige Kurz te staan. “Er is niemand meer die het beleid van 2015 zou willen voortzetten. Het is legitiem om van een trendbreuk te spreken. Zeer velen zijn al van mening veranderd. Asselborn misschien nog niet, maar hij bevindt zich nu echt in de minderheid in de Europese Unie.”

