Brussel pikt ‘leugens’ van Orbán niet

Zes ‘valse beweringen’ die Boedapest zou hebben gedaan in een nationale EU-consultatie onder de Hongaarse bevolking worden daarin gevolgd door de ‘waarheid’. De Europese Commissie opent een offensief tegen de mode van de ‘alternatieve feiten’ die her en der de kop opsteekt.

De Hongaarse consultatie is eerder deze maand van start gegaan onder de veelzeggende titel ‘Stop Brussel’. De regeringsslogan is prominent zichtbaar in metro- en treinwagons op lijnen die vaak met EU-subsidies zijn aangelegd. De bevolking wordt gevraagd om vóór 20 mei een aantal stellingen over de EU te beantwoorden, zoals: ‘Brussel wil Hongarije dwingen om illegale immigranten toe te laten’.

Alleen al de manier waarop de Hongaarse regering het begrip ‘Brussel’ neerzet slaat de plank volgens Timmermans volledig mis

Volslagen onzin, zei eerste vicevoorzitter Frans Timmermans van de commissie, met Orbán tegenover zich in de plenaire zaal van het Europees Parlement in Brussel. Alleen al de manier waarop de Hongaarse regering het begrip ‘Brussel’ neerzet, als een soort buitenlandse mogendheid, slaat de plank volgens Timmermans volledig mis. “De Europese Unie draait niet om ‘Brussel’. Het is een project dat wordt gedreven en ontworpen door de lidstaten. Die hebben allemaal democratisch besloten om samen te werken, inclusief Hongarije.”

Immigranten en vluchtelingen Verder herinnerde Timmermans de premier aan het verschil tussen illegale immigranten – die de EU probeert te weren – en oorlogsvluchtelingen. Die moeten volgens internationale regels opvang krijgen, en de EU-landen hebben geprobeerd de lasten daarvan te verdelen. “Hongarije is gevraagd om een zeer beperkt aantal asielzoekers (1294) te accepteren, geen ‘illegale immigranten’, van de twee meest belaste lidstaten, Griekenland en Italië.” Orbán zou even later antwoorden dat ‘migranten helemaal niet naar Hongarije toe willen’. Verder ging hij niet in op de beschuldigingen. Hoofdthema van het debat was de dreigende sluiting van de Centraal-Europese Universiteit (CEU) in Boedapest, opgericht door de Hongaars-Amerikaanse miljardair George Soros. Hij en Orbán kunnen niet met elkaar door één deur. Op 4 april nam Hongarije een wet aan voor het hoger onderwijs die het einde zou betekenen van de internationaal georiënteerde CEU. De Europese Commissie zette gisteren een formele aanklacht tegen Hongarije in gang. Het voorlopige oordeel is dat die wet niet strookt met de fundamentele vrijheden van de interne markt en ook niet met het recht op academische vrijheid. De regering-Orbán heeft een maand om te reageren. Orbán werd in het parlement stevig onder vuur genomen. “Wat zal uw volgende stap zijn?”, vroeg de liberale fractieleider Guy Verhofstadt hem. “Boeken verbranden?”

