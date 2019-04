Brussel is blij: China belooft voortaan soepeler te zijn voor Europese bedrijven

China belooft Europese bedrijven meer rechten op de Chinese markt. Met deze toezegging zorgde premier Li Keqiang er dinsdag in Brussel voor dat zijn ontmoeting met voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker en Raadsvoorzitter Donald Tusk in een goede sfeer eindigde. Dat is een opsteker voor Peking, want een goede band met de Europese Unie bemoeilijkt een verenigd Europees-Amerikaans front tegen China.

De afgelopen dagen leek het ongenoegen tussen Brussel en Peking juist op te lopen. De EU zou de ontmoeting desnoods zonder de diplomatiek gebruikelijke slotverklaring willen eindigen als Peking niet meer toezeggingen deed om de handelsrelatie in balans te brengen.

Volgens Tusk zijn de afgelopen dagen ‘zware, maar uiteindelijk succesvolle’ on­der­han­de­lin­gen gevoerd

Uiteindelijk kwam de verklaring er dinsdag toch. Volgens Tusk staat China voor de eerste keer open voor onderhandelingen die moeten leiden tot minder industriesubsidies. Het is Europese landen een doorn in het oog dat Chinese bedrijven dankzij overheidssubsidie met de export van hun producten buitenlandse rivalen wegconcurreren. Volgens Tusk zijn de afgelopen dagen ‘zware, maar uiteindelijk succesvolle’ onderhandelingen gevoerd.

Daarnaast willen beide partijen dit jaar op grote lijnen overeenstemming bereiken over eerlijkere toegang voor Europese bedrijven op de Chinese markt. Dan kunnen beide partijen volgend jaar een investeringsakkoord tekenen. Eind dit jaar moet er ook overeenstemming zijn over de bescherming van streekproducten. Chinese bedrijven mogen dan in eigen land geproduceerde goederen niet meer verkopen als bijvoorbeeld parmaham of champagne.

Terwijl de confrontatie tussen de VS en China voortduurt, lijken de EU en China de strijdbijl even begraven te hebben

Verenigd front Mocht het inderdaad tot concrete stappen komen, dan zou dat een flinke doorbraak zijn. De lijst met honderd Europese en honderd Chinese beschermde streekproducten ligt er bijvoorbeeld al twee jaar, maar is nooit officieel ondertekend. De afgelopen weken voerden Europese landen de druk op de voortkabbelende onderhandelingen flink op. Op 12 maart publiceerde de Europese Commissie bijvoorbeeld een rapport waarin China het stempel ‘rivaal’ kreeg. Eind vorige maand probeerden Juncker, de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse kanselier Angela Merkel een verenigd front uit te stralen door gezamenlijk de Chinese president Xi Jinping te ontvangen. In het gesprek benadrukten ze gedrieën dat China zijn markt meer moet openstellen voor Europese bedrijven, als het ruimhartige toegang tot Europa wil behouden. Die druk lijkt voorlopig te werken. Premier Keqiang beloofde dinsdag ook een einde aan de gedwongen overdracht van technologie door westerse bedrijven die zich in China willen vestigen. Eerder stelde hij dit ook aan de Amerikaanse president Donald Trump in het vooruitzicht als het lukt om tot een akkoord te komen dat de handelsoorlog tussen de VS en China beëindigt. Voor China was de top van dinsdag ook een manier om te voorkomen dat de VS en Europa gezamenlijk gaan optrekken tegen de in hun ogen oneerlijke Chinese handelspraktijken. Want terwijl de confrontatie tussen de VS en China voortduurt, lijken de EU en China de strijdbijl even begraven te hebben. Dat gebeurt op het moment dat de spanning tussen de VS en Europa juist oplaait. Maandag dreigden de VS met extra importheffingen als de EU de subsidies aan vliegtuigbouwer Airbus niet vermindert.

