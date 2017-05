Brussel hoopt op een 'Macron-effect' in de Franse begroting

Is Emmanuel Macron de wonderdokter die erin slaagt de Franse overheidsfinanciën weer gezond te maken? De Europese Commissie wil de druk niet meteen onmenselijk hoog opvoeren, maar de hoop is er zeker. "Laten we hem een kans geven", zei Eurocommissaris en landgenoot Pierre Moscovici gisteren bij de presentatie van de economische lenteprognose voor de Europese Unie. "Mijn boodschap is geen boodschap van druk, en zeker geen boodschap van sancties, maar een boodschap van welkom en vertrouwen."

De aanstaande president Macron zegt steeds dat hij serieus werk wil maken van de Europese begrotingsregels, zodat het begrotingstekort eindelijk eens onder dat toegestane maximum van 3 procent duikt. Parijs worstelt daar al jaren mee.

Alles is nog mogelijk. Het passeren van die 3-pro­cents­grens ligt binnen handbereik Pierre Moscovici, Eurocommissaris

In de nieuwste prognose van de Europese Commissie stelt Frankrijk opnieuw teleur. In de winterprognose van drie maanden geleden leek het nog zo mooi: het begrotingstekort voor dit jaar zou zowaar uitkomen op 2,9 procent. Maar in de lenteprognose is dat alsnog 3,0 geworden.

Begrotingstekort Erger nog: volgend jaar stijgt het Franse tekort weer naar 3,2 procent, eveneens 0,1 procentpunt hoger dan eerder geraamd. "De Fransen geven te veel geld uit, en aan de verkeerde dingen", zoals commissievoorzitter Jean-Claude Juncker het eerder deze week fijntjes uitdrukte. Als de cijfers bewaarheid worden, is Frankrijk volgend jaar het enige land in de eurozone dat het begrotingstekort niet onder de 3 procent weet te houden. Nederland heeft zelfs een overschot, net als vijf andere eurolanden, waaronder Griekenland. Maar de prognoses zijn allemaal gebaseerd op 'ongewijzigd beleid'. Dat is voor zowel Frankrijk als Nederland een belangrijke kanttekening na de verkiezingen in beide landen. Het populisme is op de terugtocht, het krijgt verder geen voet aan de grond. Pierre Moscovici, Eurocommissaris "We zijn pas in mei", aldus Moscovici, hoopvol over Frankrijk. "Alles is nog mogelijk. Het passeren van die 3-procentsgrens ligt binnen handbereik. Dat zou met minimale inspanning haalbaar kunnen zijn." Moscovici gaf opnieuw uiting aan de blijdschap van de voltallige Europese Commissie dat niet Marine Le Pen, maar Macron de nieuwe Élysée-bewoner wordt. Daarmee zijn veel onzekerheden weggenomen, voor de hele EU. "Het populisme is op de terugtocht, het krijgt verder geen voet aan de grond." Tekst loopt door onder afbeelding. Pierre Moscovici © Photo News

Groeiprognose De lenteprognose, die al vastlag vóór de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen, ademt een voorzichtig optimisme. "Europa begint aan zijn vijfde opeenvolgende jaar van groei", aldus Moscovici. Voor de eurozone raamt de commissie de economische groei dit jaar op 1,7 procent (was 1,6 in de winterprognose) en voor 2018 op 1,8 procent (ongewijzigd). Voor de hele EU zou de groei in beide jaren uitkomen op 1,9 procent. De grootste tegenvaller is voor Griekenland. Daarvoor zijn de groeiprognoses bijgesteld van 2,7 naar 2,1 procent (2017) en van 3,1 naar 2,5 procent volgend jaar. Oorzaak is de vertraging in de onderhandelingen met de geldschieters over een nieuw leningdeel uit het derde hulppakket. De drijvende kracht achter de groei is de consumptie door huishoudens, die meer geld te besteden hebben Portugal en vooral Spanje doen het daarentegen beter dan eerder verwacht. Positief gestemd is de commissie vooral over de werkgelegenheid. Volgend jaar daalt de werkloosheid in de eurozone naar 8,9 procent, het laagste niveau sinds begin 2009. Dat neemt niet weg dat het aantal werklozen in Cyprus, Griekenland, Italië en Spanje nog steeds bovengemiddeld hoog is.

Robuuste groei Nederland krijgt een uitstekende recensie in de lenteprognose van de Europese Commissie. De 'robuuste' economische groei ligt zeker dit jaar boven het gemiddelde van de eurozone: 2,1 procent, waar drie maanden geleden nog was gerekend op 2,0 procent. Volgend jaar is er een kleine terugval naar 1,8 procent, in lijn met de eerdere verwachtingen. De drijvende kracht achter de groei is de consumptie door huishoudens, die meer geld te besteden hebben. De werkgelegenheid groeit gestaag. Een onzekere factor is uiteraard de lopende kabinetsformatie. Naar de economische prioriteiten van het beoogde kabinet-Rutte III kan ook Brussel slechts gissen.

