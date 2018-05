Brussel eist dat Italië zijn torenhoge schuldenberg verlaagt

Of de nieuwe Italiaanse regering (die er nog steeds niet is) nou rechts-populistisch, extreem-links of pimpelpaars wordt, het maakt de Europese Commissie niet uit. Het land moet hoe dan ook zijn torenhoge overheidsschuld zien te verlagen. Die schuldenberg is "een belangrijke kwestie voor de toekomst van Italië en vooral van de Italiaanse burgers, en die vereist een geloofwaardig antwoord", zei Eurocommissaris Pierre Moscovici (economische zaken) bij de presentatie van de halfjaarlijkse beoordeling van het economische beleid van de EU-lidstaten.

Italië moet doorgaan met het terugdringen van zijn over­heids­schuld, die de hoogste is van de eurozone, op die van Griekenland na. Vicevoorzitter Valdis Dombrovskis van de Europese Commissie

Brussel wacht nog steeds met enig angst en beven op de regeringsploeg die de EU-kritische Vijfsterrenbeweging en de Lega aan het optuigen zijn. De partijen hebben de verkiezingen gewonnen met de belofte een vuist te maken tegen de 'ongekozen EU-bureaucraten' en hun begrotingskeurs-lijf, dat verantwoordelijk wordt gehouden voor de gesmoorde economische ontwikkeling in Italië.

In hun beleidsprogramma staat inderdaad dat de uitgaven omhoog gaan en de belastingen omlaag, maar of en hoe die plannen werkelijkheid worden, is nog steeds onduidelijk. Vooralsnog duidt weinig op het 'geloofwaardige antwoord' dat Moscovici zo graag wil.

"Italië moet doorgaan met het terugdringen van zijn overheidsschuld, die de hoogste is van de eurozone, op die van Griekenland na", zei ook vicevoorzitter Valdis Dombrovskis van de Europese Commissie, verantwoordelijk voor alles wat met de euro heeft te maken. Volgens de laatste ramingen van de commissie daalt de Italiaanse schuld (bij ongewijzigd beleid) lichtjes van 131,8 procent van het nationaal inkomen in 2017 naar 130,7 procent dit jaar en 129,7 procent in 2019. Dat blijft ver boven het toegestane plafond van 60 procent.

Bij gebrek aan die nieuwe regering in Rome houden de meeste EU-kopstukken zich al wekenlang op de vlakte. "Vanzelfsprekend zullen we samenwerken met de volgende regering, zoals we doen met alle Europese regeringen", zei Moscovici. "Zodra er een regering is, wens ik een samenwerking op basis van dialoog, respect en wederzijds begrip."

Instabiele factor Waar Italië een instabiele factor blijft, geeft Frankrijk meer reden tot Brusselse vreugde. Na negen jaar mogen de Fransen eindelijk het begrotingstekort-strafbankje verlaten, de zogeheten 'buitensporigtekortprocedure'. De ministers van financiën van de EU-landen moeten nog wel akkoord gaan met deze aanbeveling van de commissie. Jarenlang lukte het Parijs maar niet om het tekort onder de magische 3 procent te krijgen. Al die tijd bleven de bijpassende EU-strafmaatregelen uit, tot verbazing van de meeste niet-Fransen. Nu kon Moscovici (zelf verantwoordelijk voor het vroegere tekort, als minister van financiën van 2012 tot 2014) de bevrijdende woorden spreken voor zijn landgenoten. Het Franse begrotingstekort voor 2017, 2018 en 2019 bedraagt naar verwachting achtereenvolgens 2,6, 2,3 en 2,8 procent. Nederland werd voor de tweede keer in korte tijd bestraffend toegesproken wegens het faciliteren van 'agressieve belastingplanning', ofwel belastingontwijking door multinationals. Vooral de Nederlandse regelgeving over dividenden, rente- en royaltybetalingen is tegen het zere been van Moscovici. Hij schaarde Nederland begin maart al in een rijtje van zeven landen die het leven van belastingontwijkende bedrijven te makkelijk zouden maken. De andere zijn onder meer België, Luxemburg en Ierland.

Euro blijft ver weg voor Bulgarije Bulgarije, het niet-euroland dat het allergraagst wil toetreden tot de muntunie, moest gisteren een bittere pil slikken. In gelijktijdig verschenen rapporten van de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank staat dat Bulgarije nog veel werk heeft te verrichten voor het de euro als betaalmiddel mag gebruiken. De ECB wijst vooral op de hoge bedrijfsschulden, de corruptie en het hoge aantal 'slechte' leningen op de bankbalansen. Op de 'klassieke' criteria zoals overheidsschuld, begrotingstekort en inflatie scoort Bulgarije al een aantal jaar uitstekend. Maar alles bij elkaar vinden de EU-instituties het land economisch nog te onderontwikkeld om het twintigste euroland te worden.