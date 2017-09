Brussel durft weer te dromen van uitbreiding

Je moet wel heel dapper zijn geweest om de afgelopen jaren het woord 'uitbreiding' te laten vallen in Brussel. De identiteitscrisis van de EU zette een rem op elk soort expansie-denken. Maar in zijn 'Staat van de Unie'-toespraak wierp voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie woensdag alle schroom (die hij zelf ook jarenlang had) van zich af. Europa heeft de wind in de zeilen, dus mogen we weer denken aan uitbreiding van zowel de EU als de eurozone, was de boodschap van Juncker.

EU-uitbreiding is niet nabij, mede doordat de commissie-Juncker bij haar aantreden in 2014 al zei dat daar tijdens haar ambtsperiode geen sprake van kon zijn.

Eindelijk weer eens taart in Brussel, na al die deprimerende jaren.

De eurozone is een ander verhaal. Alle EU-landen hebben ervoor getekend om toe te werken naar aansluiting bij de muntunie. Twee landen hebben bij de geboorte van de euro een uitzondering bedongen: het Verenigd Koninkrijk (intussen zelfs op weg naar de EU-uitgang) en Denemarken. Blijven over: de niet-eurolanden Bulgarije, Hongarije, Kroatië, Polen, Roemenië, Tsjechië en Zweden.

Doorbraak Zou het niet een enorme symbolische doorbraak zijn als een van die landen binnenkort het twintigste euroland wordt? Stel je voor, een uitbreiding. Eindelijk weer eens taart in Brussel, na al die deprimerende jaren. De Baltische landen werden in de jaren 2011-2015 eurolanden zeventien, achttien en negentien. Vervolgens kwam ook in de muntunie de expansiedrift tot stilstand. Uitbreiding moet geen verzwakking zijn. Demissionair PvdA-minister Jeroen Dijsselbloem Nu wil de Europese Commissie er een nieuwe slinger aan geven, onder meer met een 'euro-toetredingsinstrument', zo zei Juncker in zijn 'troonrede'. Details ontbreken, maar dat zou neerkomen op technische en financiële ondersteuning voor niet-eurolanden op hun weg naar de euro. Demissionair PvdA-minister Jeroen Dijsselbloem van financiën staat niet te trappelen van enthousiasme, bleek gisteren in de Estse hoofdstad Tallinn, waar hij een eurogroepbijeenkomst voorzat. "De bestaande Europese structuurfondsen hebben al als doel om de regio's met achterstanden te helpen. Ik weet niet of we daar nou weer een nieuw fonds voor moeten creëren. Verder kunnen we ons geen nieuwe risico's veroorloven met de eurozone. Uitbreiding moet geen verzwakking zijn."

Aanmoedigen Valdis Dombrovskis, de Letse vicevoorzitter van de Europese Commissie die verantwoordelijk is voor alles wat met de euro heeft te maken, constateert bovendien dat het enthousiasme onder niet-eurolanden niet overal even groot is, om het mild uit te drukken. Eigenlijk heeft hij van alle niet-eurolanden alleen van Bulgarije het idee dat het graag bij de muntunie wil horen, zei Dombrovskis deze week tegen EU-correspondenten in Tallinn. "De commissie wil lidstaten graag aanmoedigen, maar uiteindelijk geeft de wens van de landen zelf de doorslag. We kunnen zoiets niet afdwingen." Technisch gesproken zijn Zweden en Tsjechië het dichtst bij de euro, maar beide landen willen die eigenlijk niet, om over landen als Polen en Hongarije nog maar te zwijgen. Dijsselbloem: "Je kunt landen en hun bevolkingen niet dwingen om enthousiast te zijn. Het is een belangrijke beslissing: je geeft een deel van je vrijheid op. Dus in die landen moet er solide steun zijn voor toetreding tot de euro." Lees ook: Bijna dertig jaar na de val van de Muur begint West op Oost te lijken Lees ook: Juncker is sterk gekant tegen een Europa van kopgroepen Lees ook: Eindelijk een Europese 'troonrede' zonder acute crisis

