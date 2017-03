Browsegeschiedenis van Amerikanen mag van Congres verkocht worden

Het Huis van Afgevaardigden stemde gisteren namelijk in met het schrappen van privacyregels die internetproviders zou verplichten om klanten eerst toestemming te vragen voordat hun gegevens aan derden konden worden verkocht.

De regels werden in de laatste maanden van Obama’s regering ingesteld door een onafhankelijke communicatiewaakhond en zouden later dit jaar ingaan, maar worden nu geblokkeerd door de Republikeinen. De Senaat ging vorige week al akkoord met het schrappen van de regels en het Witte Huis liet al weten dat president Trump het besluit zal ondertekenen.

Oneerlijk

“Hoe haal je het in je hoofd?”, vroeg de Democratische afgevaardigde Michael Capuano dinsdag aan zijn Republikeinse collega’s. “Waarom zou je welke persoonlijke informatie dan ook geven aan een gezichtsloos bedrijf dat als enige doel heeft om die informatie te verkopen? Vorige week kocht ik ondergoed op internet. Waarom zouden jullie moeten weten welke kleur of maat ik kocht?” Zul je zien dat de informatie verkocht wordt aan een onderbroekenfabrikant die mij weer bestookt met reclame, zei Capuano.

Zijn kritiek was tevergeefs. Alle 190 Democraten die bij de stemming aanwezig waren, stemden tegen het voorstel. Zelfs 15 Republikeinen waren tegen, maar 215 partijgenoten stemden alsnog voor het schrappen van de regels. Volgens hen zijn die ingewikkeld en is het oneerlijk dat websites als Facebook en Google wel kunnen profiteren van informatie over gebruikers, terwijl internetproviders dat niet kunnen.

In Europa is het internetproviders verboden om mee te kijken met wat klanten online doen, tenzij die daar toestemming voor hebben gegeven. De kans is klein dat er hier binnenkort een situatie ontstaat zoals in de VS, zegt Rejo Zenger van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom. “Een aantal regels wordt binnenkort herzien, maar ook in de herziende versies is meekijken met klanten niet toegestaan.”