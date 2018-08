Broeder- en zustermoord is normaal in Australische politiek

Dat de zittende premier door zijn eigen partij wordt gedumpt, is inmiddels een traditie in Australie. Sinds 2010 zijn er vier premiers nog tijdens hun termijn opzij geschoven door hun eigen partij, zowel aan de linker- als aan de rechterkant. De elkaar in rap tempo opvolgende politieke coups hebben de Australische hoofdstad Canberra inmiddels al de weinig flatteuze bijnaam ‘Putschplek van de Pacific’ opgeleverd.

Ook de vrijdag afgetreden Turnbull kwam op zo’n manier aan de macht. In 2015 nam hij het premierschap over van Tony Abott, die op dat moment weinig populair was. Met nog geen jaar te gaan tot de verkiezingen vindt de liberale partij het verstandiger om met een verse voorman de verkiezingsstrijd aan te gaan.

Temidden van dit alles speelt het klimaat een belangrijke rol

Turnbull won in 2016 inderdaad de verkiezingen, maar zijn partij heeft in slechts een meerderheid van één zetel in het parlement. In Australië worden iedere drie jaar verkiezingen gehouden. Dat betekent dat ook rond deze tijd door politici met extra aandacht naar de uitkomst van opinie-onderzoeken werd gekeken. De publieke opinie was duidelijk: Turnbull leek een volgende ronde niet te kunnen winnen, waardoor een jonge garde in zijn partij deze week het initiatief nam tot een machtsgreep.

Klimaatbeleid Temidden van dit alles speelt het klimaat een belangrijke rol. De zeven premiers in acht jaar tijd die Australië heeft gekend, hebben ieder opnieuw een eigen klimaatbeleid willen vestigen. Stelde de één juiste hele strenge maatregelen voor, dan werd hij vaak juist opgevolgd door iemand die meer oog had voor het bedrijfs- of boerenbelang. Zo zwalkt Australië al twintig jaar van onuitgevoerd plan naar voorgestelde maatregel, terwijl politici er merkwaardig genoeg wel allemaal van overtuigd zijn dat klimaatverandering door menselijk handelen wordt verergerd. Ze weten en geloven ook dat maatregelen noodzakelijk zijn. Het debat gaat eerder om welke maatregel precies genomen moet worden. Zelfs de voormalige premier Tony Abbott, een man die begin deze eeuw wereldwijd opzien baarde met zijn opmerking dat ‘klimaatverandering grote onzin’ zou zijn, raakte op enig moment in de afgelopen tien jaar overtuigd van de noodzaak om maatregelen te nemen. In het op dat moment liggende plan om CO2 te belasten zag hij echter niets.