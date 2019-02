Britten goochelen met brexit-scenario’s

Aan de vooravond van een nieuwe gespreksronde over de brexit tussen Londen en de EU-lidstaten, volgen de scenario’s elkaar snel op. Waar de Britse premier Theresa May in de Sunday Telegraph volhoudt dat ze vastbesloten is haar land op 29 maart mét een akkoord de EU uit te krijgen, speculeren anderen over uitstel en nieuwe Britse verkiezingen. En er klinken waarschuwingen over ernstige gevolgen van de brexit.

May plaatste een ingezonden stuk in de Sunday Telegraph en stelde dat ze met een nieuw mandaat en met nieuwe ideeën naar Brussel wil vertrekken om te onderhandelen. Nadat het Britse parlement vorige maand het bestaande onderhandelingsakkoord tussen Londen en Brussel had afgewezen, hoopte ze het parlement alsnog mee te krijgen na nieuwe concessies van de EU-lidstaten over de zogeheten backstop - de afgesproken garantie dat er nooit een harde grens komt tussen Noord-Ierland en Ierland. Die garantie is nodig om te voorkomen dat in Noord-Ierland opnieuw een burgeroorlog uitbreekt tussen katholieke groeperingen die aansluiting willen bij Ierland en protestanten die bij Londen willen blijven horen. Voorstanders van een harde brexit willen dat die garantie van een open grens wordt afgezwakt, of dat iets anders wordt bedacht voor de grens, omdat volgens hen anders Groot-Brittannië tot in het oneindige aan de EU verbonden blijft.

Pikant is dat er volgens Britse media inmiddels scenario’s klaarliggen om koningin Elizabeth en haar familie te evacueren als er na een brexit rellen uitbreken

In een andere krant, de Sunday Times, reageerde EU-lid Ierland met de constatering dat er geen enkel goed alternatief is voor de backstop. De Ierse vicepremier Simon Coveney schreef dat de EU niet opnieuw zal onderhandelen over een brexit-akkoord, en dat er zonder een backstop helemaal geen akkoord is. Dat is tot nu toe de lijn van alle EU-lidstaten: er kan alleen gesproken worden over een soort bijsluiter waarin de afspraken over Noord-Ierland verder worden toegelicht.