Britse regering roept bedrijven op zich voor te bereiden op een dramatische brexit

De regering heeft maar liefst zes miljoen Britse bedrijven opgeroepen zo snel mogelijk te beginnen met de voorbereidingen op het meest dramatische brexitscenario, nu de tijd begint te dringen. Daarvoor maakt de regering 2 miljard pond (2,3 milard euro) vrij. Ook heeft premier May al haar departementen opgeroepen alle niet-urgente zaken te laten rusten en alles voor te bereiden op een brexit-zonder-akkoord. Daarnaast staan er in dat geval 3500 militairen standby om eventuele calamiteiten op te vangen. Een ongekende operatie in vredestijd.

Dat de Britten afstevenen op het veelbesproken ‘no deal’-scenario is namelijk nog altijd een serieuze optie. Het door premier May uitonderhandelde akkoord lijkt in het parlement niet te kunnen rekenen op een meerderheid, als het in de week van 14 januari in stemming wordt gebracht. En als de Lagerhuisleden het wegstemmen, behoort het uittreden zonder akkoord tot een van de reële mogelijkheden.

Naar Italië

Lynda en Phil Platts hebben het bedrijf ACP, gespecialiseerd in insectenafwerende middeltjes. Gevestigd in Nailsworth, even boven Bristol, aan de westkant van Engeland. Zij hebben concrete voorbereidingen getroffen om hun bedrijf naar Italië te verplaatsen, als er uiteindelijk geen akkoord komt. Eigenlijk het land waar het echtpaar pas na hun pensionering naartoe had willen verhuizen. “Het is een reële optie dat we ons boeltje hier oppakken en verkassen naar EU-grondgebied”, zei eigenaar Phil Platts tegen de Financial Times. Zo’n 80 procent van zijn export gaat naar EU-landen.

Er gaat naar 145.000 bedrijven die exporteren naar de EU een brief met advies hoe en waarop ze zich het best kunnen voorbereiden

Toch blijkt ACP tot een minderheid te behoren. Veel bedrijven hebben zich nog nauwelijks voorbereid op dit meest ongunstige scenario. Volgens werkgeversorganisatie CBI heeft pas 20 procent van alle ondernemingen maatregelen getroffen.

Een petitie voor een no deal-brexit is ruim 200.000 keer ondertekend

De Britse centrale bank rekende voor dat de economie bij een brexit- zonder-akkoord met 8 procent kan krimpen. Bij zo’n abrupte breuk op 29 maart is de kans zeer groot dat er goederenopstoppingen aan de grens zullen ontstaan, waardoor de toevoer van voedsel en medicijnen in gevaar komt. De koers van het Britse pond zal waarschijnlijk enorm dalen, nieuwe investeringen in Groot-Brittannië zullen flink teruglopen en onduidelijk is wat de positie wordt van alle EU-werknemers op het Britse eiland.