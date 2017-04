Britse premier verrast met vervroegde verkiezingen in juni

Sterker nog, ze wees eerdere speculatie altijd resoluut van de hand. 2020, dat was het moment waarop de Britse kiezer pas weer naar de stembus zou moeten, zei ze. Niet eerder. Maar daar kwam ze vandaag op terug. Op 8 juni wil ze nieuwe verkiezingen organiseren.

Premier May staat aan het begin van twee cruciale jaren waarin ze over Brexit moet onderhandelen. Ze weet dat haar politieke lot afhangt van de uitkomst van die onderhandelingen. En tegelijk merkte ze dat de krappe meerderheid die ze op dit moment heeft in het Lagerhuis, slechts 16 zetels, haar al meerdere keren in lastige posities bracht.

Zo zijn er verschillende Conservatieve parlementariërs die al meermaals tegen hun premier instemden op Brexit-gerelateerde dossiers. En Labour dreigde al tegen het uiteindelijke onderhandelingsakkoord te stemmen. Kortom, haar speelruimte is in de huidige politieke verhoudingen beperkt.

Voorsprong in de peilingen Daarnaast heeft ze de wind van opiniepeilingen in de rug. Het gat met Labour, de grootste oppositiepartij, is sinds de jaren '80 niet meer zo groot. In veel peilingen hebben de Conservatieven een voorsprong van meer dan twintig procentpunten. Toch blijven verkiezingen altijd on­voor­spel­baar, hoe riant de voorsprong van May in de peilingen ook is. Mocht May die voorsprong tot 8 juni vasthouden, dan zou ze weleens een meerderheid van meer dan 100 zetels kunnen bemachtigen. Dat zou haar in eigen land veel sterker in het zadel brengen, iets wat ook haar onderhandelingspositie in Brussel versterkt. En daarnaast is ze vanaf dat moment een gekozen regeringsleider. Tot nu toe was ze immers vooral de ongekozen opvolger van David Cameron, die na het Brexit-referendum opstapte. Ze schoof zonder mandaat van de kiezer zo de ambtswoning aan Downing Street 10 in. En zolang Labour zichzelf door een aanhoudende, hevige interne strijd maar blijft uithollen, lijkt ze van de sociaaldemocraten weinig te hoeven vrezen. Labour-leider Jeremy Corbyn is weliswaar populair bij de meerderheid van de partijleden, die hem al tweemaal verkozen tot leider, maar landelijk heeft slechts een minimaal percentage van de kiezers vertrouwen in hem.

Labourleider halfhartig Corbyns uiterst linkse koers valt slecht bij centrumlinkse kiezers en velen vinden zijn rol als leider van de oppositie in het Brexit-debat dramatisch. Hij voerde halfhartig campagne om Brexit te voorkomen en heeft sindsdien veel steken laten vallen. May denkt daarom dat dit het moment is om definitief met haar grootste concurrent af te rekenen. Toch blijven verkiezingen altijd onvoorspelbaar, hoe riant de voorsprong van May in de peilingen ook is. De afgelopen twee jaar stond Groot-Brittannië immers bol van de politieke verrassingen. Eerst haalde premier Cameron in 2015 een absolute meerderheid, geheel tegen alle verwachtingen (en peilingen) in. Vervolgens organiseerde hij het Brexit-referendum, waarvan Cameron overtuigd was dat hij het zou winnen. Het tegendeel gebeurde. En met voorspellingen dat Corbyn Labour-leider zou zijn en May op dit moment premier zou je bij de bookmakers een fortuin hebben gewonnen.

Brexit centraal in campagne Eén ding is zeker. Brexit zal deze verkiezingscampagne gaan domineren. De Britten kunnen in feite kiezen voor de harde Brexit-koers van Theresa May, waarbij ze aanstuurt op het doorknippen van zoveel mogelijk banden met de EU. Of ze kunnen kiezen voor partijen die pleiten voor een zachtere Brexit-koers, waarbij de Britten juist wel in nauwe samenwerking met Europa blijven. Labour en de bij de vorige verkiezingen weggevaagde Liberaal Democraten zullen daarop inzetten. 48 procent van de Britten stemden vorig jaar immers tegen Brexit, dus er is voor oppositiepartijen wel degelijk een flinke vijver om uit te vissen.

