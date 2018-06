Britse premier May ontsnapt nipt aan nederlaag bij brexit-stemming

Het was een dag vol politiek drama en theater in Westminster. Premier May heeft namelijk zo'n marginale meerderheid, dat elke stem telt. Julian Smith had de zwaarste taak van allemaal: als Chief Whip is hij bij de Conservatieven verantwoordelijk voor de fractiediscipline. Tijdens het debat in Lagerhuis schoof Smith voortdurend van de ene potentiële dissident naar de andere om ze om te praten en te overtuigen. Maar de groep van zo'n vijftien 'rebels' - Conservatieven die tegen de regering wilden stemmen - bleek zeer standvastig. Pas op het allerlaatste moment gaven ze toe, nadat May enkele belangrijke concessies had gedaan.

Daar zag het eerder op de dag niet naar uit. Uit het niets maakte één van de staatssecretarissen van Justitie, Phillip Lee, bekend dat hij opstapt. Hij kon zich niet langer vereenzelvigen met de brexit-koers van de regering, zei hij. 'Als ik in de toekomst mijn kinderen in de ogen kijk, en eerlijk wil kunnen zeggen dat ik er alles aan gedaan heb om het beste voor ze te doen, kan ik me niet committeren aan de manier waarop momenteel het vertrek uit de EU verloopt' schreef hij op Twitter.

Lee is geen grote politieke naam, veel Britten hadden vermoedelijk nog nooit van hem gehoord, maar toch is zijn vertrek significant. Hij is namelijk de eerste bewindspersoon die de regering van May verlaat vanwege haar brexit-koers. Volgens de Daily Telegraph zouden er nog vier andere regeringsleden zijn die serieus overwegen het voorbeeld van Lee te volgen.

Het Lagerhuis stemde over verschillende amendementen die het Hogerhuis had toegevoegd aan de wet die Britse uittreding uit de EU mogelijk maakt. Veel van die amendementen werden van tafel geveegd, maar één amendement leek het in eerste instantie wel te halen: de opdracht het parlement veel meer macht te geven in de eindfase van de brexit-onderhandelingen. Daarmee zou het parlement bijvoorbeeld kunnen voorkomen dat Groot-Brittannië de EU zonder akkoord verlaat en tegelijk de regering te dwingen om een zachtere brexit uit te onderhandelen als het resultaat een meerderheid van het Lagerhuis niet bevalt. Zo'n vijftien Conservatieve parlementsleden waren daar zeer gevoelig voor.

Staatssecretaris van justitie Phillip Lee maakte vandaag bekend dat hij opstapt. Hij kon zich niet langer vereenzelvigen met de brexit-koers van de regering, zei hij. © AFP

Uiteindelijk redde dat amendement het niet. Al moest May wel een belangrijke concessie doen om de dissidenten aan boord te krijgen. Zo krijgt het parlement wel degelijk veel zeggenschap in de eindfase; al zal er over de details nog verder onderhandeld worden. Voor de dissidenten en de oppositie is dat cruciaal: dat betekent namelijk dat het brexit-zonder-akkoord-scenario - dat verreweg de meeste economische schade zou aanrichten - alsnog tot een minimum kan worden gereduceerd.

Daar zal May absoluut niet blij mee zijn. Ze heeft tot nu toe altijd gezegd: geen deal is beter dan een slechte deal. Het was één van haar onderhandelingstroeven: weglopen van de onderhandelingstafel zou de EU met een enorm financieel gat in de begroting achterlaten. Daarmee dreigen zou Brussel dwingen meer richting de Britten te bewegen, was de Britse gedachte. Die troefkaart lijkt nu grotendeels tot het verleden te behoren.

Maar ze kon niet anders dan toegeven. Een nederlaag zou haar positie flink beschadigen, iets wat ze vlak voor de belangrijke EU-top eind deze maand in Brussel wilde voorkomen. Bovendien had ze dan ook de harde brexit-vleugel in haar partij weer massaal over zich heen gekregen. Brexit is en blijft een voortdurende balanceer act voor May, waarbij telkens blijkt hoe onmogelijk het is om alleen al haar eigen partij op één lijn te krijgen.

