Britse premier May is al het lekken over brexitruzie beu

De Britse premier Theresa May heeft de ministers uit haar Conservatieve kabinet vandaag duchtig tot de orde geroepen. Terwijl in Brussel de tweede ronde van het brexitoverleg begon, waarschuwde May via haar woordvoerder dat het nu echt afgelopen moet zijn met het gelek uit de ministerraad.

De afgelopen drie dagen lekten de Britse media allerlei opmerkingen uit het kabinet. Vooral minister van financiën Philip Hammond moest het ontgelden. Hij zou brexiteers hebben aangeduid als ‘piraten’ en zou hebben gezegd dat hij het vertrek uit de EU wilde frustreren. Verder zou hij hebben geroepen dat mensen in overheidsdienst worden ‘overbetaald’. En over het besturen van moderne treinen zou hij hebben gegrapt dat dit zo eenvoudig was dat ‘zelfs vrouwen’ het konden.

Echte citaten Hammond ontkende vandaag dat hij iets vrouwonvriendelijks had geroepen. Maar hij zei er in één adem bij dat zijn collega’s moesten stoppen met lekken, wat suggereerde dat sommige van zijn uitspraken wel degelijk klopten. May kondigde bovendien aan dat ze haar ministers morgen nog eens omstandig zou uitleggen dat ze onderling vrij over de Brexit moeten kunnen praten, zonder angst voor verraad. Ook dit suggereert dat er wel degelijk echte citaten naar buiten zijn gebracht. Het vuile spel illustreert dat de Britse ministers het volstrekt oneens zijn over de brexit­stra­te­gie De lekken waren waarschijnlijk bedoeld om schade toe te brengen aan Hammond, die de Brexit het liefst zo zacht mogelijk ziet. Hard­liners als minister van milieu Mi­chael Gove en minister van buitenlandse zaken Boris Johnson zijn juist voorstander van een abrupt vertrek, desnoods zonder deal met de EU. Gove en Johnson proberen hun positie te versterken nu May verzwakt is door de verkiezingen van vorige maand, waarbij ze haar meerderheid verloor. Tabloid The Sun noemde Gove expliciet als bron van de lekken.

Onenigheid Het vuile spel illustreert dat de Britse ministers het volstrekt oneens zijn over de brexitstrategie. Bestaat er überhaupt een strategie, vroegen Britse media zich af toen er vandaag een foto van het overleg in Brussel opdook. Op het beeld was te zien hoe de Britse hoofdonderhandelaar David Davis zonder dossiers aanschoof aan de gesprekstafel, terwijl zijn Europese partners dikke stapels papier voor zich hadden liggen. Londen en Brussel praten deze week over diverse kwesties, waaronder de status van de drie miljoen EU-burgers in Groot-Brittannië en de miljoen Britten in EU-landen. Ook de Britse eindafrekening en de rol van het Europese Hof van Justitie staan op de agenda, net als de grens tussen Noord-Ierland en Ierland. De EU-landen zijn wat optimistischer gestemd omdat de Britse regering vorige week officieel heeft erkend dat Groot-Brittannië financiële verplichtingen aan de EU heeft. Gunstig is ook dat er in Londen geleidelijk consensus ontstaat over de gedachte dat er na het eind van de tweejarige onderhandelingsperiode, in maart 2019, een overgangsfase moet komen. Het lukt nooit om de hele scheiding voor die datum te regelen, roept Brussel al veel langer – en daar lijken de Britten inmiddels dus ook van overtuigd.

