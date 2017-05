Britse parlementariërs: Brexit is mogelijk een ramp voor de nucleaire industrie

In de brexitcampagne ging het over immigranten en zeggenschap in eigen huis, niet over kernenergie. Dat Groot-Brittannië door het vertrek uit de Europese Unie ook uit de organisatie Euratom moet stappen, is een 'ongelukkig en misschien onvoorzien gevolg' van de Brexit, stellen Britse parlementariërs. Ze waarschuwden gisteren dat de nucleaire industrie en de energievoorziening gevaar lopen.

"Over het effect van Brexit op Euratom is niet nagedacht", zegt Iain Wright, voorzitter van de commissie zaken, energie en industriële strategie. Hij spreekt van potentieel rampzalige gevolgen van de Brexit voor de nucleaire industrie.

Euratom is op dezelfde dag in 1957 opgericht als de Europese Economische Gemeenschap, ter bevordering van vreedzame toepassingen van kernenergie.

Het zorgt voor een gemeenschappelijke markt van nucleaire diensten en producten binnen de EU. Het dient als basis voor internationale overeenkomsten, bijvoorbeeld met de VS. Het bevordert onderzoek: zo werken in het Britse Oxfordshire 350 internationale onderzoekers samen. En het zorgt voor veiligheidsstandaarden en inspecties.

Als er een gat valt na beëindiging van het Eu­ratom-lid­maat­schap kan de handel in kernbrandstof en technologie tot stilstand komen

In haar Artikel 50-brief van 29 maart kondigde premier Theresa May aan dat Groot-Brittannië dit verdrag opzegt. De reden is dat het Europese Hof van Justitie zeggenschap heeft over Euratom.

De nucleaire industrie vreest dat het langer dan twee jaar duurt om vervangende regelgeving op te stellen.

Vertraging Geen minister heeft die zorg nog kunnen temperen, schrijven de parlementariërs. Als er een gat valt na beëindiging van het Euratom-lidmaatschap kan de handel in kernbrandstof en technologie tot stilstand komen. Groot-Brittannië heeft vijftien kernreactoren in bedrijf op zeven locaties. Een extreme mogelijkheid is volgens experts dat die uitgaan. Ook kunnen de Britse miljardenplannen voor nieuwe reactoren vertraging oplopen. Zonder toegang tot de onderzoeksprogramma's van Euratom lopen de Britten de nieuwste kennis mis. De zakelijke kansen van Britse bedrijven verkleinen hierdoor aanzienlijk, vrezen de politici. Groot-Brittannië is voor een vijfde van z'n elektriciteit afhankelijk van kernenergie. In het gisteren verschenen document met prioriteiten voor de brexit-onderhandelingen bepleit de commissie een overgangsregeling op energiegebied. De Britse parlementariërs hebben meer energiezorgen en -wensen. Zo zou de regering ervoor moeten zorgen dat Groot-Brittannië toegang houdt tot de interne energiemarkt, zonder extra tarieven of barrières.

