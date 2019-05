Britse kiezer kan onvrede kwijt bij gloednieuwe Brexit party van Farage

De uitslag laat een totaal verdeeld Verenigd Koninkrijk zien. Kiezers hebben het politieke midden, waar de traditioneel grote partijen Labour en de Conservatieven zich bevinden, massaal verlaten. Beide partijen haalden samen minder dan een kwart van de stemmen, ongekend laag voor Britse begrippen.

Tot enkele maanden geleden hield bijna geen enkele Britse partij er rekening dat deze verkiezingen gehouden zouden worden. Maar de voortdurende politieke chaos rondom brexit zorgde ervoor dat de Britten nog altijd de EU niet hebben verlaten en daardoor alsnog mee moesten doen aan deze verkiezingen.

Conservatieven afgestraft

De brexit-kiezer strafte daar de Conservatieven keihard voor af door massaal over te lopen naar de Brexit party van Farage. Zeker in het midden en noordoosten van Engeland haalde Farage’s partij bijna veertig procent van de stemmen en hielden de Conservatieven haast geen europarlementariër meer over. Farage, die zijn nieuwe partij pas begin april oprichtte, wist in een razend tempo een geoliede machine uit te rollen. Avond aan avond trok hij volle zalen en pleinen. Het feit dat hij geen verkiezingsprogramma heeft en dat alles om hem draait, deerde de kiezer totaal niet: Bij hem konden ze hun onvrede kwijt.

Tegelijk is het andere verhaal van deze verkiezingen de opkomst van de Liberaal Democraten. De anti-brexit-partij werd de grootste partij in Londen en de tweede partij landelijk. Een ongekend resultaat voor een partij die de afgelopen jaren was gekrompen tot een marginaal kleine partij in het Britse parlement.

Met hun boodschap dat ze brexit alsnog willen terugdraaien trokken ze veel Labour-stemmers naar zich toe, die furieus zijn over de slingerende brexit-koers van Labour-leider Jeremy Corbyn. Zelfs in Corbyns kiesdistrict Islington, in het noorden van Londen, werden de Lib-Dems groter dan Labour.