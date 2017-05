Britse Conservatieven lonken naar links en naar rechts

Mainstream-politiek noemt Theresa May het. Ze wil met haar gisteren verschenen verkiezingsmanifest de overgrote meerderheid van de kiezers aan zich binden. "Een mainstreamregering die levert voor mainstream Groot-Brittannië." De oppositie noemt het een verzameling van leugens: "Geloof geen woord van wat ze zegt", waarschuwt Labour.

Minder migranten en hogere pensioenen

Aan de ene kant maakt May een ruk naar rechts. Immigratie terugdringen is een van haar prioriteiten, zo benadrukte de premier. Dat is voor haar de belangrijkste les van het Brexit-referendum van vorig jaar: controle terug over immigratie en de jaarlijkse instroom drastisch indammen. Nu komen er jaarlijks rond de 300.000 immigranten naar Groot-Brittannië, als het aan May ligt is dat over vijf jaar teruggebracht tot onder de 100.000.

Voor veel Britten is het leven zwaarder dan we ons realiseren. Velen voelen zich in de maling genomen door politici Theresa May

Daarnaast willen de Conservatieven dat bedrijven extra belasting gaan betalen als ze werknemers aanstellen die van buiten de EU komen. Dit als stimulans om meer Britten in dienst te nemen. Ukip-stemmers klinkt dit als muziek in de oren.

Het is daarom niet verwonderlijk dat de anti-EU-partij, die met Brexit de ultieme droom in vervulling zag gaan, in de peilingen rond de 3 procent schommelt. May lijkt Ukip in zijn geheel op te eten.

Tegelijk waren er ook maatregelen die minder vanzelfsprekend zijn voor Conservatieven. Zo wil May dat ouderen die een vermogen hebben van boven de 120.000 euro (inclusief huizenbezit) zelf gaan bijdragen aan hun ouderenzorg. Pensioenen zullen niet langer automatisch met 2,5 procent per jaar omhoog gaan, zoals haar voorganger Cameron nog had ingevoerd. En ook verbrak ze Camerons belofte dat er geen belastingen verhoogd zullen worden de komende jaren.

Want, zo redeneert May, de samenleving verdient een eerlijker verdeling. En daar horen minder populaire maatregelen bij. "Voor veel Britten is het leven zwaarder dan we ons realiseren. Velen voelen zich in de maling genomen door politici." Daarmee hoopt ze ook Labour-stemmers aan zich te binden. Vooral de Labour-achterban die vóór Brexit stemde en weinig op heeft met de huidige leider Jeremy Corbyn.

Sterke hand In de peilingen betaalt May's strategie zich uit. De Conservatieven peilen al weken rond de 45 procent, iets wat al decennia niet is voorgekomen. Als ze dat tot de verkiezingen op 8 juni weet vol te houden, boekt ze een gigantische verkiezingsoverwinning. Het zal niet makkelijk worden. Maar als we slagen, krijgen we er een zee aan mogelijkheden voor terug Theresa May En die sterke hand heeft ze nodig, zegt ze, vooral in de uiterst gecompliceerde Brexit-onderhandelingen. De Britten staan aan de vooravond van de meest onzekere jaren sinds de Tweede Wereldoorlog. Wat voor relatie met de EU houden ze over? "Het zal niet makkelijk worden. En als we falen, zullen de consequenties voor gewone Britten enorm zijn. Maar als we slagen, krijgen we er een zee aan mogelijkheden voor terug", zegt May. Daarbij gaf ze verder geen nieuwe details over hoe Brexit er wat haar betreft uit moet zien. Het enige wat de Conservatieven in het verkiezingsprogramma herhaalden is dat géén deal beter is dan een slechte deal. Al lijkt dat vooral onderhandelingstactiek. Want alle economen zijn het erover eens dat het stuklopen van de Brexit-onderhandelingen alleen maar verliezers zal opleveren, en dat de Britse economie zware klappen zal krijgen. Dat zou voor May onverkoopbaar zijn. Juist tegenover die mainstreamkiezers voor wie ze nu zegt op te komen.

