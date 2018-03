Brits parlementslid: 'Er is maar één land in staat om deze zenuwgasaanval uit te voeren'

Ook al hebben de Britten in het openbaar nog geen sluitend bewijs geleverd waaruit blijkt dat Rusland verantwoordelijk is voor de zenuwgasaanval in Salisbury, toch toonden meer dan twintig landen zich solidair met Londen. Ook zij zetten, net als de Britten, de afgelopen dagen Russische diplomaten uit. Prominent Conservatief parlementariër Thom Tugendhat is voorzitter van de Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken in het Lagerhuis.

Lees verder na de advertentie

Hoe belangrijk is die stap van al die landen? "Heel belangrijk. Theresa May ging voor het weekend naar Brussel om haar vrienden en bondgenoten om hulp te vragen, op een moment dat het Verenigd Koninkrijk wordt bedreigd door een vijandig land. We zijn vooral dankbaar dat we zoveel steun hebben gekregen, tot ver buiten de EU." De tijd dat Londen de wasmachine is om Russisch geld wit te wassen moet echt voorbij zijn

Maar wat heeft ze tegen al die regeringsleiders gezegd wat we nu nog niet weten? Want er is nog altijd geen concreet bewijs dat Rusland erachter zit, toch? "May heeft details gedeeld die ik uiteraard niet met u kan delen. Die categorisch aantonen waar het zenuwgas is gemaakt, hoe en door wie het is gefabriceerd. Als zij in staat is om landen als Nederland, Duitsland en Frankrijk - landen die zich niet zo maar laten overtuigen - aan boord te krijgen, dan moet het wel heel specifiek zijn. In onze ogen is er maar één land dat in staat is om dat te doen, en dat is Rusland."

Staan we aan het begin van een nieuwe Koude Oorlog, met al deze retoriek over en weer? "Dit is niet nieuw. Er is al jaren een soort zachte oorlog vanuit Rusland aan de gang. Denk aan de annexatie van de Krim, de inmenging in verkiezingen in de VS en Frankrijk. En natuurlijk MH17. We worden voortdurend aangevallen. Telkens denkt Poetin dat hij ermee weg kan komen. Genoeg is genoeg. Deze rauwe agressie moet stoppen."

Maar wat is de volgende stap? Hoe gaat zich dit verder ontwikkelen? "Dat moeten we afwachten. Ik dring er zelf bij onze minister van buitenlandse zaken op aan om omstreden Russische oligarchen in Londen uit te zetten. Ze moeten in elk geval aantonen hoe ze hun vermogen vergaard hebben. Kunnen ze dat niet, of blijkt dat het geld met criminele activiteiten is verdiend, dan moeten ze het land verlaten. De tijd dat Londen de wasmachine is om Russisch geld wit te wassen moet echt voorbij zijn. Dat is onacceptabel."