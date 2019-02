Brits Minister stapt op om eventueel uitstel brexit

“Ik heb besloten mijn ontslag in te dienen na het besluit deze week om een eventueel uitstel toe te staan van ons vertrek uit de EU”, schrijft hij aan premier May. “Aangezien het parlement nu de regie heeft, wil ik de vrijheid hebben om de komende weken deel te nemen aan het cruciale debat als parlementariër.’’

De premier stelde het parlement deze week meer zeggenschap over de brexit in het vooruitzicht. Ze was volgens Britse media onder druk gezet door pro-Europaministers die vreesden voor een chaotische brexit zonder deal. May beloofde dat het parlement mag stemmen over het uitstellen van het vertrek uit de EU. Voorwaarde is wel dat haar brexitdeal met de EU op 12 maart niet is goedgekeurd en het parlement vervolgens ook een brexit zonder deal verwerpt.

Eustice vindt dat door het openzetten van de achterdeur met een eventueel uitstel van de uittreding uit de Europese Unie de onderhandelingspositie van premier May ernstig wordt verzwakt.

May zag al eerder bewindslieden vertrekken uit onvrede over haar brexit aanpak. Het ging onder anderen om haar eerste twee ministers van brexitzaken en minister van buitenlandse zaken Boris Johnson.

