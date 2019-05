Brigitte Bierlein wordt kanselier Oostenrijk

Bierlein is nu nog president van het Constitutionele Hof. Ze wordt volgende maand 70 en zou aan het eind van het jaar afscheid nemen bij het Hof. Rechters bij dat hof mogen niet ouder zijn dan 70. Ze is partijloos, maar staat politiek gezien rechts van het midden.

Lees verder na de advertentie

De regering-Kurz trad maandag af nadat het parlement een motie van wantrouwen tegen hem had aangenomen. Dat gebeurde een dag nadat zijn conservatieve partij ÖVP bij de Europese verkiezingen een klinkende overwinning had geboekt. Kurz is daarmee de kortst regerende Oostenrijkse kanselier sinds de Tweede Wereldoorlog. Bovendien was het voor het eerst sinds de oorlog dat een motie tegen een hele regering is ingediend én dat het parlement de motie van wantrouwen aanvaardde.

Lees ook: