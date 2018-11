Brexitonderhandelingen zijn als een dialoog tussen een spons en een steen

Het brexit-referendum was op 23 juni 2016. De Britse regering leverde de formele opzeggingsbrief in Brussel in op 29 maart 2017. Op 19 juni van dat jaar begonnen de onderhandelingen. Nog eens bijna zeventien maanden en twee afgetreden Britse brexit-ministers verder ligt daar dan eindelijk de vuistdikke ‘terugtrekkingsovereenkomst’. En als je die (voorlopige) afspraken leest, ontdaan van alle juridische vangnetten en voetnoten, denk je: waarom hebben ze dit niet meteen de dag na het referendum besloten?

Elke andere uitkomst lijkt immers ondenkbaar, gezien de posities die het Verenigd Koninkrijk en de andere 27 lidstaten van de EU (de EU-27) steeds hebben ingenomen, de laatste duidelijker en vooral consistenter dan de eerste.

Maandenlang bleef het doodstil in Londen. Af en toe klonk de roep om een bespoke deal met de EU, een geheel nieuwe, op maat gemaakte handelsrelatie. Maar hoe die eruit moest zien, wist niemand. Toen premier May deze zomer eindelijk het zogeheten Chequers-plan presenteerde, bleek dat in te druisen tegen elementaire EU-uitgangspunten over de integriteit van de interne markt. Dat was zo’n beetje de roodste lijn die de EU-27 al op de dag na het referendum op papier had gezet: no cherry picking, niet proberen de krenten uit de pap te vissen.

Bovenaan de trap stond het EU-lidmaatschap, daar wilden de Britten dus vanaf. Oké, gaan we een stapje lager, naar de Europese Economische Ruimte (EER) met onder meer Noorwegen en IJsland. En zo verder omlaag, via een Zwitsers model (met vrij personenverkeer) naar de douane-unie met Turkije. Al die opties konden niet op de brexit worden toegepast, vanwege de Britse ‘rode lijnen’. Bleven twee mogelijkheden over, onderaan de trap: een vrijhandelsakkoord à la EU-Canada of EU-Zuid-Korea, of helemaal geen deal, chaos dus. “Heeft u al een keuze kunnen maken?”, heeft Barnier Londen vermoedelijk gevraagd.

Toekomstige historici zullen nog een hele kluif krijgen aan het brexit-proces, maar het ‘trappetje van Barnier’ zal in hun standaardwerken hopelijk niet ontbreken. Al in een vroeg stadium van de onderhandelingen toonde EU-onderhandelaar Michel Barnier een simpel plaatje met de soorten handelsbetrekkingen met de EU waaruit de Britten konden kiezen, als in een restaurantmenu.

Eén: de Britten wilden weg uit de interne EU-markt en de douane-unie, immers, alleen dan is het weer mogelijk eigen handelsakkoorden met de rest van de wereld te sluiten. Take back control.

Dat de onderhandelingen zo lang duurden en de spanning zo hoog opliep (en nog steeds niet uit de lucht is), kwam vooral door twee tegenstrijdige voorwaarden van de Conservatieve regering in Londen.

“Ik denk dat we de manoeuvreerruimtes aan beide kanten hebben uitgeput”, zei een goed ingevoerde EU-functionaris gisteren in Brussel over het principe-akkoord. “Dit is het beste wat we konden doen.”

Misverstanden

Over de vermeende onkunde van de Britse onderhandelaars is al veel gezegd, maar de toekomstige historici zullen de hoofdverantwoordelijken aan EU-kant mogelijk ook niet sparen. Nooit in de geschiedenis is er iets gebeurd wat op brexit lijkt, niemand had enige ervaring. Doorgaans gaan dit soort gesprekken over het verbeteren van een relatie. Nu gaat het over een verslechtering.

Ook over de aard van die onderhandelingen heersten veel misverstanden, vooral bij de toeschouwers. Onderhandelingen zijn een proces van geven en nemen tussen min of meer gelijkwaardige partijen die wensenlijstjes uitwisselen en concessies doen. Wanneer gaat de EU eindelijk eens concessies doen, wilde een enkele Britse journalist nog wel eens aan Barnier vragen.

Maar dit zijn helemaal geen onderhandelingen, zoals Europa-columnist Caroline de Gruyter van NRC Handelsblad vorige maand onderstreepte. Om te beginnen zijn de partijen ongelijk. De Britse regering is een politiek dier, dat bovendien morgen dood kan zijn. de EU-27 is een rechtsgemeenschap, ‘een stelsel van regels en wetten dat sinds de jaren vijftig langzaam is opgetuigd’, zoals De Gruyter schreef.

De Britse regering is een politiek dier, dat bovendien morgen dood kan zijn. de EU-27 is een rechts­ge­meen­schap.

Het Verenigd Koninkrijk heeft bovendien een voorname bijdrage geleverd aan die constructie, die wordt bewaakt door onderhandelingspartner de Europese Commissie, ‘hoedster der verdragen’ – geen politiek dier, althans niet in deze rol.

En inderdaad, zo’n rechtsgemeenschap is fysiek noch juridisch in staat ‘concessies te doen’ aan een clublid dat te kennen heeft gegeven die gemeenschap te willen verlaten. In die zin gaan de zogenaamde onderhandelingen (ze zijn nog lang niet afgelopen) niet tussen een blinde en een dove, maar tussen een spons en een steen.