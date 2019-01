Brexit-overleg zit muurvast

Om ook politici van Labour achter haar plan te krijgen, zou ze bijvoorbeeld kunnen voorstellen om haar land na de brexit in de douane-unie te laten blijven. Dat is een grote wens van Labour. Maar die stap weigert May te zetten.

Lees verder na de advertentie

Overal in Europa worden noodplannen gesmeed om vanaf 29 maart de grenzen te bewaken en de handel te reguleren

De Britse impasse heeft ervoor gezorgd dat aan de Europese kant de voorbereidingen voor een brexit zonder afspraken met de EU worden geïntensiveerd. Overal in Europa worden noodplannen gesmeed om vanaf 29 maart de grenzen te bewaken en de handel te reguleren. Toch hoopt Europa nog op een akkoord.

Vrijdag deed Annegret Kramp-Karrenbauer, de voorzitter van de Duitse CDU, een emotionele oproep aan het Verenigd Koninkrijk. Een oproep van haar in de Britse krant The Times, die ook door ruim twintig hooggeplaatste Duitsers werd ondertekend, is een smeekbede aan de Britten om binnen de Unie blijven of om anders tijdig terug te keren.

“De deur zal altijd open blijven”, meldt het verhaal, voor het geval de Britten spijt zouden krijgen. “Zonder jullie land zou dit continent niet zijn geweest wat het vandaag de dag is”, staat in de brief. Kramp-Karrenbauer en haar medestanders zeggen dat ze de Britse humor zullen missen, net als thee met melk en links rijden.

Theresa May belde gisteren intussen met Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad. Op donderdagavond belde ze ook al met Mark Rutte en Angela Merkel over het alternatieve brexit-plan dat ze maandag aan haar parlement moet voorleggen. Ook dit weekend staan telefoongesprekken met Europese leiders in de agenda.

Lees ook:

Welke opties May ook kiest, de risico’s zijn groot Plan B.’ Het was de meest gebruikte term door politici en journalisten in Westminster gisteren. Maar wat is dat plan? Het lijkt erop dat zelfs May het op dit moment niet weet.