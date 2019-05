Brexit-overleg tussen Labour en Conservatieven klapt, potentiële opvolgers van May roeren zich

Nee, als een verrassing kwam het voor niemand dat de gesprekken klapten. Zes weken lang zochten Labour en de Conservatieven naar een mogelijkheid om tot een brexit-compromis te komen. Een compromis dat na drie mislukte pogingen van premier Theresa May, wél een meerderheid had moeten krijgen in het Lagerhuis.

Maar Labour-leider Jeremy Corbyn trok na een steeds nuttelozer ogend proces zijn conclusies. “We zijn zover gegaan als we konden. Maar we hebben te maken met een regering die steeds zwakker wordt en instabieler.”

Het gewicht van May’s uitspraken neemt met de dag af.

En dat lijkt voor Corbyn de doorslag te hebben gegeven. Hij zat aan tafel met een premier die haar laatste weken is ingegaan. En wat heeft het voor zin om een akkoord te sluiten met iemand die op weg is naar de uitgang? Een opvolger zou de gemaakte afspraken weer de pedaalemmer in kunnen duwen.

Referendum Daarnaast voelde hij een alsmaar groeiende druk vanuit zijn achterban om een nieuw referendum als voorwaarde te stellen voor een deal met May, iets wat voor de premier hoe dan ook onbespreekbaar is. Bovendien wil Corbyn zich nog niet committeren aan nieuwe volksraadpleging. Een akkoord met de Conservatieven zónder referendum had hem hoe dan ook veel interne problemen opgeleverd. En ook May kon amper Labours kant opschuiven in de gesprekken. Een groot deel van haar eigen fractie zou een compromis over een nauwere relatie met de EU, een zachtere brexit, nooit geslikt hebben.

Nog één poging Nu de gesprekken met de sociaal-democraten gestrand zijn, zal May nog één poging wagen haar eigen akkoord door het Lagerhuis te krijgen. Haar laatste wanhoopspoging om uit het brexit-moeras te komen. In de eerste week van juni mogen de 650 parlementariërs zich voor een vierde keer uitspreken over de deal. “De keuze voor het parlement is of ze brexit willen volbrengen of niet. Als ze dat niet doen dragen ze de verantwoordelijkheid voor alle onzekerheid die het met zich meebrengt”, zei May bij het officiële begin van de verkiezingscampagne voor de Conservatieven in Bristol, zes dagen voor de Europese verkiezingen. Johnsons nadeel is dat hij binnen de Conservatieve fractie een stuk minder goed ligt.

Treurig gezicht Een treurig gezicht: ze had een bijzaal gehuurd in het stadion van Bristol City. Er was nauwelijks pers uitgenodigd en er zat alleen een handvol Conservatieve kandidaten voor het Europees parlement in de zaal. Het gewicht van May’s uitspraken neemt met de dag af. Als ze in juni opnieuw de stemming verliest is het met haar gedaan als premier. En de kandidaten om haar op te volgen kruipen ondertussen steeds nadrukkelijker uit hun schulp. Al zeker tien Conservatieven hebben publiekelijk gezegd May te willen opvolgen, een strijd die tijdens de zomermaanden zal worden uitgevochten.