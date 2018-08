Brexit-onderhandelaars beloven nu echt vaart te maken

Ondanks alle meningsverschillen bestaat over één ding overeenstemming: “We zijn het erover eens dat we de intensiteit van de onderhandelingen moeten opvoeren”, zei Raab in Brussel, tijdens persconferentie met Barnier.

Lees verder na de advertentie

“De onderhandelingen gaan de laatste fase in”, vertelde Barnier. Gisteren en vandaag praten onderhandelaars van beide kanten over onder meer de toekomstige handelsrelatie en de laatste struikelblokken in de terugtrekkingsovereenkomst, met name de aanhoudende onduidelijkheid over de Ierse kwestie.

De top van re­ge­rings­lei­ders in oktober werd lang gezien als uiterste moment voor het sluiten van een overeenkomst. Die deadline lijkt onhaalbaar

Barnier en Raab hadden gisteren niets te melden over eventuele vooruitgang in deze hoofdpijndossiers. De afgelopen weken namen de speculaties toe over mislukking van het brexit-overleg, wat volgens sommige brancheorganisaties aan beide kanten van het Kanaal in maart volgend jaar chaotische taferelen zou kunnen opleveren. Morgen presenteert de Britse regering praktische adviezen voor het bedrijfsleven en andere belanghebbenden voor het geval zo’n ‘no deal’-scenario zich voordoet. De Europese Commissie deed dat vorige maand al voor burgers en bedrijven in de andere 27 lidstaten.

De top van regeringsleiders in oktober werd lang gezien als uiterste moment voor het sluiten van een overeenkomst, omdat de benodigde ratificatie door alle EU-parlementen maanden zal duren. Die deadline lijkt onhaalbaar. “Ruim voor het einde van het jaar”, zei Barnier op de vraag wat echt de uiterste deadline is. “Begin november, niet veel later dan dat.”

Lees ook:

De roep om een tweede brexit-referendum wordt krachtiger De roep om een tweede referendum over het Britse lidmaatschap van de EU wordt met de dag luider. Maar heeft het kans van slagen?