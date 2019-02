Brexit: impasse duurt voort, klokt tikt verder

Dat parlement stemde vanavond tegen een motie die was bedoeld als steunbetuiging voor haar huidige inspanningen om de brexit-deal met Brussel te wijzigen.

Lees verder na de advertentie

Weliswaar was de motie niet-bindend, maar het zegt symbolisch nogal wat dat het Lagerhuis geen vertrouwen heeft in May’s brexit-koers. Het betekent bovendien een nog verdere verzwakking van May’s positie in Brussel. Daar heeft men geen enkel houvast dat de Britse premier een parlementaire meerderheid achter de brexit-overeenkomst weet te krijgen, gewijzigd of niet.

Intussen is ook de onberekenbaarheid van dat parlement zelf in EU-ogen verder toegenomen. Eind januari nam dat een motie aan met de opdracht aan May om de ‘backstop’ over de Ierse grenskwestie aan te passen. Nu trekken de parlementariërs in feite hun handen af van die opdracht, terwijl May en EU-commissievoorzitter Juncker vorige week besloten tot nieuwe gesprekken over de kwestie.