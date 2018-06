Brexit-hoofdonderhandelaar Michel Barnier is klaar met het gejammer van de brexiteers

Michel Barnier is er helemaal klaar mee, met het gejammer van de brexiteers. De hardvochtigste onder hen beweren dat het de schuld is van de EU dat het brexit-proces zo moeizaam verloopt. “We laten ons niet intimideren door deze vormen van blame game”, zei de Franse brexit-hoofdonderhandelaar van de EU na een ogenschijnlijk opnieuw moeizame onderhandelingsronde met de Britten in Brussel.

Volgens Barnier verkeert het Verenigd Koninkrijk nog steeds in de waan dat het bij het vertrek uit de Europese Unie grotendeels dezelfde handelsvoordelen kan behouden. “Het VK heeft besloten uit de EU te stappen. Dan moet het ook de gevolgen daarvan aanvaarden.”

Bijna twee jaar na het referendum waarin een krappe 52 procent van de Britse bevolking voor ‘Leave’ koos, zijn er nog steeds grote meningsverschillen tussen Londen en Brussel over de scheidingsakte. “De tijd schrijdt voort”, zei Barnier maar weer eens een keer, met het oog op de naderende datum van 30 maart volgend jaar, de dag dat de brexit-bijl valt.

Ierse kwestie

De meeste aandacht ging deze week uit naar de Ierse kwestie. De regering-May presenteerde donderdag haar langverwachte voorstel over het voorkomen van een ‘harde grens’ tussen Noord-Ierland en EU-lid Ierland. Het bleek een tussenoplossing, waarin het gehele Verenigd Koninkrijk gedurende een beperkte periode in de Europese douane-unie zou blijven: tot en met 2021, een extra jaar bovenop de al afgesproken overgangsperiode van bijna twee jaar. In de tussentijd zou er een goed handelsakkoord met de EU moeten liggen over de periode daarna, waarin ook het Ierse probleem een definitieve oplossing zou moeten krijgen.

Het voorstel ‘roept meer vragen op dan het beantwoordt’, was het oordeel van Barnier. In een eerder tussentijds akkoord tussen de EU en het VK zou (in afwachting van een beter idee) alleen Noord-Ierland in die douane-unie blijven, zodat de handelsgrens in de Ierse Zee komt te liggen, tussen het Ierse en het Britse eiland.

Barnier onderstreepte vandaag dat deze noodoplossing nog altijd beter is dan het Britse voorstel van deze week. Het is wat hem betreft niet de bedoeling dat de douane-unie-oplossing voor Noord-Ierland, bedacht voor het specifieke Ierse probleem, wordt uitgebreid naar het hele koninkrijk. Ook het open einde in het Britse voorstel valt in Brussel niet in goede aarde.