Brexit-gesprekken gaan door, May eind februari weer naar Brussel

In hun gezamenlijke verklaring die aan het begin van de middag werd vrijgegeven. Voor het einde van deze maand komen Juncker en May weer bijeen om te kijken hoe de vlag er dan bijhangt.

May is vandaag in Brussel voor een reeks ontmoetingen. Vanmiddag spreekt ze nog met Donald Tusk van de Europese Raad en met twee vertegenwoordigers van het Europees Parlement, voorzitter Antonio Tajani en brexit-coördinator Guy Verhofstadt.

Onduidelijk

Op 29 maart zou het Verenigd Koninkrijk de EU moeten verlaten, maar de beoogde en zwaarbevochten scheidingsakte is in januari afgeschoten in het Britse parlement. Dat heeft May de opdracht gegeven om de afspraak over de zogeheten ‘backstop’ voor het Ierse vraagstuk ingrijpend en juridisch bindend te wijzigen. De EU heeft dat steeds uitgesloten.

Juncker herhaalt dat nog maar eens in de gezamenlijke verklaring. Volgens hem is het in november bereikte brexit-akkoord “een zorgvuldig en evenwichtig compromis tussen de EU en het VK, waarbij beide kanten aanzienlijke concessies hebben gedaan.”

Het is nog wel mogelijk te sleutelen aan de politieke verklaring, een apart document waarin toezeggingen staan over de toekomstige handelsrelatie. De onderhandelingen daarover kunnen pas na de daadwerkelijke brexit beginnen.

Het is nog even onduidelijk welk karakter de afgesproken ‘gesprekken’ precies zullen krijgen.