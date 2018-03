Brexit: EU-lidstaten drukken Britten met neus op de feiten

De illusies die de Britse regering nog zou kunnen koesteren over een zorgeloze economische samenwerking met de EU na de Brexit brokkelen elke dag verder af. Gisteren kwam een nieuw 'neus op de feiten'-moment. Voorzitter Donald Tusk van de Europese Raad presenteerde de concept-richtlijnen waarmee de 27 lidstaten de onderhandelingen zullen ingaan over de toekomstige betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk. Ze zijn ontnuchterend.

Onze handel zal ingewikkelder en kostbaarder worden. Dat is de essentie van Brexit. Donald Tusk

De EU wil de samenwerking met de Britten zo nauw mogelijk houden. Dat is zeker haalbaar op terreinen als buitenlands beleid, antiterrorismesamenwerking, onderwijs en cultuur. Maar door de randvoorwaarden die Londen zelf op handelsgebied stelt - weg uit de interne markt, weg uit de douane-unie - 'drijven we uit elkaar', zei Tusk. "Onze handel zal ingewikkelder en kostbaarder worden. Dat is de essentie van Brexit."

De Britse premier May hield vrijdag een toespraak waarin ze voor het eerst liet blijken dat het Britse vertrek uit de EU haar land inderdaad voor moeilijke keuzes plaatst. Tegelijk bleef ze de hoop uitspreken dat de handel met de EU straks 'zo frictieloos mogelijk' kan blijven.

De EU-richtlijnen zijn daar duidelijk over: 'Een verblijf buiten de douane-unie en de interne markt leidt onvermijdelijk tot fricties.' Het beknopte document moet nog langs alle 27 lidstaten voordat het wordt aangenomen op de komende Europese top later deze maand. 'Dat zal helaas negatieve economische gevolgen hebben.'

De EU weet zich geen raad met de herhaaldelijk uitgesproken wens van Londen om in deze unieke brexit-situatie te komen tot een even bijzondere, gunstige handelsovereenkomst, die op niets lijkt wat al bestaat (een 'bespoke deal' is dat in Londen gaan heten). De EU-richtlijnen suggereren een vrij normaal vrijhandelsverdrag, vergelijkbaar met het soort akkoorden dat de EU heeft gesloten met landen als Canada en Zuid-Korea.

Tusk wees wel op een heel ander verschil. "Dit zal het eerste vrijhandelsverdrag in de geschiedenis worden waarmee economische banden niet worden aangehaald, maar juist worden losgelaten."

De gedachte dat de Brexit niets verandert is een 'misverstand in het Britse debat' Donald Tusk

Overigens is May's laatste toespraak vrij positief ontvangen in Brussel, als haar meest realistische tot nu toe. "Toch bevat het Britse standpunt nog steeds de nodige tegenstrijdigheden", zegt een hoge EU-functionaris. "Het lijkt erop alsof ze een soort 'interne markt-light' of douane-unie-light' willen. Maar zoiets bestaat niet en we willen ook niet dat het bestaat."

De richtlijnen voor het vrijhandelsverdrag zijn volgens de EU wel ambitieus, omdat ze uitgaan van het geheel uitblijven van importtarieven of handelsquota. Maar de gedachte dat de Brexit niets verandert en er ook straks geen grenscontroles zullen zijn, noemt de EU-functionaris een 'misverstand in het Britse debat'. Zulke grenscontroles zijn volgens hem onvermijdelijk omdat de douane-autoriteiten van de EU-landen moeten kijken of de goederen daadwerkelijk van Britse makelij zijn en voldoen aan de eisen van de interne markt.