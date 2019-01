Brexit-brief uit Brussel biedt Londen geen nieuw houvast

De Europese Unie is niet bereid de regering-May extra toezeggingen te doen over de veelbesproken backstop in de Ierse kwestie. Dat blijkt uit een gezamenlijke brief van de EU-voorzitters Jean-Claude Juncker (Europese Commissie) en Donald Tusk (Europese Raad) aan de Britse premier Theresa May die aan het einde van maandagochtend werd vrijgegeven.

De brief is het antwoord op een gelijktijdig gepubliceerd epistel van May aan beide EU-kopstukken. Om de kans op een positieve stemming in het parlement te vergroten, pleit ze daarin voor extra garanties over de backstop. Dat is een garantieregeling voor het geval er over een paar jaar nog geen nieuw handelsakkoord is tussen Brussel en Londen. Noord-Ierland blijft in zo’n geval nauw verbonden met de interne EU-markt om een nieuwe grens met Ierland te voorkomen.

May roept de EU-leiders verder op om de onderhandelingen over de toekomstige handelsrelatie zo snel mogelijk te beginnen, in het geval dat het Britse parlement voor de brexit-deal stemt.

May noemt een niet-brexit een groter risico dan een no-deal-brexit

Juncker en Tusk onderstrepen echter ‘dat wij niet in de positie zijn om in te stemmen met iets dat de terugtrekkingsovereenkomst verandert of daarmee inconsistent is’. In hun brief herhalen ze de conclusies van de Europese top van 13 december, waarin de 27 regeringsleiders verduidelijken dat ze de garantieregeling voor de Ierse grens zelf minstens zo ongewenst vinden als de Britten. Ze beloven plechtig dat die backstop zo kort mogelijk zal duren, mocht het er ooit van komen. Juncker spreekt in de brief van een ‘suboptimaal handelsarrangement voor beide kanten’.

Totale ontsporing Maar juridische garanties over een tijdslimiet voor het vangnet wil de EU-27 niet geven. Ook aan de vrees van sommige brexiteers dat de EU het Verenigd Koninkrijk tot in de eeuwigheid gevangen kan houden in die backstop en daarmee de baas speelt over Noord-Ierland, zal de brief uit Brussel niets kunnen veranderen. May gaf maandagochtend een toespraak in een fabriek in Stoke-on-Trent, een stad in midden-Engeland waar ongeveer 70 procent van de inwoners (overwegend Labour-kiezers) in 2016 voor brexit stemde. Daarin waarschuwde ze voor totale ontsporing van het brexit-proces als het parlement dinsdagavond tegen de overeenkomst stemt. “Hoewel een no-deal-scenario een ernstig risico blijft, is mijn inschatting dat verlamming van het parlement een waarschijnlijker uitkomst is, met de kans dat er helemaal geen brexit komt.” In principe kan Londen besluiten om de artikel-50-procedure, die vertrek uit de EU regelt, unilateraal in te trekken. Daarmee zou het VK gewoon EU-lid blijven. Hoewel de EU-27 opgelucht zal ademhalen bij zo’n scenario omdat alle rampenplannen dan in de prullenbak kunnen, noemde May zo’n niet-brexit ‘een groter risico’ dan een no-deal-brexit. Zondag zei ze al dat een eventueel falen in het ten uitvoer brengen van de referendumuitslag van juni 2016 ‘catastrofaal’ zou zijn voor de democratie. Een mogelijk uitstel van de brexit-datum van 29 maart naar uiterlijk begin juli sloot ze uit. “We zullen op 29 maart vertrekken.” Lees meer brexit-berichtgeving terug op trouw.nl/brexit.

