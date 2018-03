Brazilianen de straat op om vermoorde politica Marielle Franco

De militaire interventie in Rio de Janeiro is onder druk komen te staan nu een vooraanstaand gemeenteraadslid en mensenrechtenactiviste, Marielle Franco, is vermoord. Zij was fel tegenstandster van deze interventie, die is bedoeld om met name drugsbendes in favela's te bestrijden.

De Braziliaanse president Michel Temer besloot half februari tot ingrijpen op verzoek van de gouverneur van de deelstaat Rio de Janeiro. Deze gaf te kennen de groeiende criminaliteit en onveiligheid in de deelstaat niet meer aan te kunnen. De politie, die in de favela's tegen de drugsbendes strijdt, krijgt veel kritiek vanwege het buitensporig gebruik van geweld. De critici vrezen dat de situatie onder de militairen alleen maar erger wordt.

Zo ook Marielle Franco. Zij was rapporteur van een gemeentelijke commissie die moest toezien op het gedrag van de militairen in de wijken, om mensenrechtenschendingen te voorkomen. Enkele dagen voordat zij afgelopen woensdag in haar auto werd beschoten had zij felle kritiek geleverd op het 41ste bataljon van de politie dat te boek staat als het meest gewelddadige. Volgens velen zou dat in combinatie met haar functie als rapporteur haar noodlottig zijn geworden. Met vier kogels in haar hoofd werd ze vermoord. Ook haar chauffeur overleefde de aanslag niet.

Tienduizenden de straat op Tienduizenden mensen trokken gisteren in Rio en andere Braziliaanse steden de straat op om tegen de moord op Marielle Franco te protesteren. Ook in Amsterdam werd een stil protest gehouden. Vijftig europarlementariërs hebben opgeroepen om onderhandelingen met het Zuid-Amerikaanse handelsblok Mercosur op te schorten zo lang Brazilië, lid van Mercosur, de moord op Franco niet heeft opgelost. De politie krijgt veel kritiek vanwege het buitensporig gebruik van geweld Volgens de demonstranten in Rio heeft de dood van Franco ook te maken met haar zwarte huidskleur, haar geaardheid - ze was lesbisch - en haar afkomst uit Maré, een van de meest problematische favela's van Rio. Voor de demonstranten is het zonneklaar dat er aan de militaire interventie een eind moet komen en dat het politiebeleid, waarbij veel geweld wordt gebruikt en geen oog is voor de sociale omstandigheden in de favela's, moet worden herzien. Maar voorstanders van de militaire interventie zien dat anders. President Temer zelf verklaarde dat de moord duidelijk heeft gemaakt dat ingrijpen noodzakelijk is om te voorkomen dat dit soort misdaden opnieuw wordt gepleegd. De politie heeft gefaald en de militairen moeten orde op zaken stellen.