Boris Johnson in verlegenheid door huiselijke ruzie die door politie werd gesust

Tot nu toe probeerde Boris Johnson zich een beetje onder de radar te houden, bij de strijd om de opvolging van Theresa May. De Britse conservatief was al zo torenhoog favoriet in de peilingen, dat hij weinig te winnen had bij publiciteit.

Dat die periode van buiten de debatten blijven ten einde liep, was al duidelijk. Sinds afgelopen donderdag zijn alleen Boris Johnson en Jeremy Hunt nog in de race om op 22 juli Theresa May op te volgen als partijleider en als premier.

Ik denk niet dat de mensen daarover iets willen horen. Ik denk dat ze iets willen horen over mijn plannen voor het land en de partij. Boris Johnson

Maar net voor Hunt en Johnson zaterdag voor het eerst hun opwachting maakten op een conservatieve conferentie om het publiek daar te overtuigen van hun leiderschapscapaciteiten, liet The Guardian een bommetje ontploffen. De krant meldde dat de politie vorige week moest uitrukken om een luidruchtige huiselijke ruzie tussen Johnson en zijn vriendin te sussen. Buren hadden gekrijs en geschreeuw gehoord, het geluid van brekende dingen, en daarna stilte. Ze besloten de politie te alarmeren.

Breed uitgemeten Wat er zich nu precies heeft afgespeeld, en of het meer was dan ‘gewoon’ een luidruchtig meningsverschil, blijft onduidelijk. Johnson zelf wilde er niet op ingaan: “Ik denk niet dat de mensen daarover iets willen horen. Ik denk dat ze iets willen horen over mijn plannen voor het land en de partij.” Uit de zaal kreeg hij daar bijval voor, maar dat weerhield de Britse media er niet van om het schandaal breed uit te meten. Voor Jeremy Hunt is de weigering van Johnson om zich helemaal niet over het incident uit te laten een geschenk. Boris Johnson geldt sowieso als een zeer eigengereid en onberekenbaar type: dat is zowel zijn charme als zijn kwetsbaarheid. Hunt speelde daar op in door te zeggen dat privé ook wat hem betreft privé is, maar dat je als premier van het Verenigd Koninkrijk “wel bereid moet zijn om moeilijke vragen te beantwoorden.” TROUW

