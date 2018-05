Blok voert de druk op Rusland op

Rusland moet eindelijk zijn aandeel in het neerhalen van vlucht MH17 erkennen. Om die boodschap uit te dragen was minister van buitenlandse zaken Stef Blok vandaag naar de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in New York afgereid. “We roepen Rusland op om serieus en constructief mee te werken, en zijn verantwoordelijkheid te accepteren.” Hij vroeg Moskou ook om ‘de waarheid aan het licht te brengen, en die niet voortdurend met mist te bedekken.’

Tijdens een al gepland debat over de oorlog in Oekraïne lichtte Blok de Nederlandse en Australische keuze toe om Moskou formeel aansprakelijk te stellen. Dat gebeurde vorige week, nadat het Openbaar Ministerie concludeerde dat een raket van de 53ste luchtafweerbrigade uit de Russische stad Koersk het vliegtuig bijna vier jaar geleden boven Oekraïne heeft neergeschoten. Blok zei vandaag dat deze conclusie niet lichtvaardig is getrokken, maar berust op ‘intensief, diepgaand onderzoek en analyse.’

Vooralsnog lijkt er weinig Russische medewerking te verwachten

Weinig coöperatief Blok bracht in herinnering dat Rusland in 2014 zelf voor een VN-resolutie heeft gestemd die alle landen verplicht mee te werken aan het onderzoek. Ook verweet hij Rusland zich vervolgens weinig coöperatief te hebben opgesteld. “Onze pogingen om via de Veiligheidsraad tot een internationaal tribunaal te komen zijn door een Russisch veto geblokkeerd.” Vooralsnog lijkt er weinig Russische medewerking te verwachten. Minister van buitenlandse zaken Sergej Lavrov nam gistermiddag al krachtig stelling tegen het besluit van Nederland en Australië om Rusland aansprakelijk te stellen. Volgens Lavrov is Rusland niet bij de vliegramp met MH17 betrokken, en laat het land niet met zich sollen. Hij vond het ongepast dat Nederland en Australië Rusland een ultimatum hebben gesteld. Volgens Blok heeft Rusland nog niet langs officiële diplomatieke kanalen gereageerd op de aansprakelijkheidsstelling. Mocht er een afwijzing komen, dan zal hij samen met Australië kijken naar vervolgstappen. Voorlopig is het belangrijk om de druk stap voor stap op te voeren, aldus de minister, zodat Rusland zich steeds ongemakkelijker gaat voelen. “Ze zien dat Nederland ook na vier jaar niet stopt. We gaan door met zorgvuldig bewijs op tafel leggen. Misschien dachten ze in het begin dat het een keer ophoudt. Maar wij houden niet op, en krijgen steeds weer steun van andere landen.”