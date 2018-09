Blok kan door, maar debat legt ideologische verschillen in coalitie bloot

Daarmee lijkt de politieke schade voor de coalitie hersteld. Maar het ideologische verschil tussen VVD’er Blok en de andere drie regeringspartijen werd pijnlijk duidelijk.

D66 en ChristenUnie beloofden er vooraf scherp in te gaan. Toch tekende de uitkomst van het debat zich woensdag snel af. Beide coalitiepartners bleken niet bereid tot een kabinetscrisis vanwege Bloks uitspraken. De minister zei begin juli op een besloten bijeenkomst onder meer dat hij geen multiculturele samenleving kent waar mensen vreedzaam samenleven, en dat het ‘waarschijnlijk diep in onze genen zit dat we niet goed in staat zijn om een binding aan te gaan met ons onbekende mensen’.

Pessimistisch zelfbeeld

Na een moeizaam bevochten knieval hielden D66, CU en CDA hun vertrouwen in de VVD-minister. Denk-Kamerlid Tunahan Kuzu diende na uren debatteren een motie van wantrouwen in, die steun kreeg van GroenLinks, SP, PvdA en Partij van de Dieren. Daarmee liep de minister wel enige averij op. Volgens GroenLinks-leider Jesse Klaver is Blok nu ‘vleugellam’.

Blok had een slechte start in het debat. Hij leek zich te verschuilen achter ambtelijk taalgebruik en analyses over de integratieproblematiek, in heel wat minder prikkelende bewoordingen dan zijn gewraakte uitspraken. Hij herhaalde zijn eerdere excuses; hij had zijn woorden onzorgvuldig gekozen.

Maar daar zat voor de coalitiepartners de pijn niet. D66, CU en vooral het CDA delen het besef dat integratie van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving lang niet altijd probleemloos verloopt. En dat er soms grote spanningen zijn. De pijn zat echter, zo bleek uit hun betogen, vooral in Bloks pessimistische mensbeeld. “Als het onvermogen tot vreedzaam samenleven in de genen zit, dan is alle inspanning zinloos”, concludeerde CU-voorman Gert Jan Segers. “En dat kan ik dan weer niet geloven.” En even later: “Ik wil toch vooral de hoop laten doorklinken.”

Alexander Pechtold (D66) trapte af: “Juist in deze tijden van Trump en Poetin moeten we uitdragen dat diversiteit en verbondenheid ons sterker maken.” Hij noemde de uitspraken ‘een bewindspersoon onwaardig’. Ook CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma vroeg zich af, hoe Blok dit ‘hele sombere mens- en maatschappijbeeld kan rijmen met het kabinetsbeleid dat hij elke dag uitvoert.” Het CDA ziet volgens hem de mens als een sociaal wezen, ook in de omgang met onbekende anderen.