Blok hoopt in Moskou de dialoog open te houden

Eerder deze week zei de minister van buitenlandse zaken dat hij het gesprek met zijn Russische collega Sergej Lavrov als een succes beschouwt indien hij 'alle punten van zorg openlijk kan bespreken'.

MH17

Het meest gevoelige onderwerp blijft de nasleep van de vliegramp met vlucht MH17. Nederland klaagt al jaren dat Rusland het werk van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en het Openbaar Ministerie in twijfel trekt. Op dit moment is er een soort stilte voor de storm. Het journalistieke onderzoekscollectief Bellingcat schreef eind vorig jaar dat de stemmen van twee mannen die het OM zoekt van Russische generaals zijn. Het is dus goed mogelijk dat er op enig moment een arrestatiebevel voor hoge Russische militairen naar buiten komt. Blok is dan alvast in Moskou geweest voordat de spanningen nog verder oplopen.

Ondanks alle pijnpunten is het niet alleen maar kommer en kwel tussen Nederland en Rusland

Een echte oplossing rond MH17 is niet in zicht. Nederland en Rusland hebben in de zomer van 2014 beiden direct hoog ingezet. Premier Mark Rutte beloofde 'alles in het werk te stellen' om de daders te berechten. Maar landen leveren hun eigen militairen niet graag uit. Toen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie in het verleden passagiersvliegtuigen neerschoten, vonden er ook geen processen plaats. Gebruikelijker is een soort halfslachtig excuus en een schadeloosstelling voor de nabestaanden. Maar ook die stap lijkt voor Rusland lastig te zetten. Dan zou Moskou moeten toegeven dat het in 2014 Oekraïne is binnengevallen. Rusland beweert juist dat lokale opstandelingen daar tegen de regering in Kiev vechten.