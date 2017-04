Bloemen en kritiek voor invalburgemeester Peter Rehwinkel

Peter Rehwinkel wil vooruitkijken, zei hij gisteren op zijn eerste werkdag als waarnemend burgemeester van Zaltbommel. "Ik hoop dat anderen dat ook kunnen."

Dat lijkt er niet op. Na zijn benoeming stak meteen een storm van verontwaardiging op. Website Geenstijl noemde hem 'leugenaar' en 'wachtgeldgraaier' en nog zo wat. Op Twitter schreef SP-bestuurslid Thijs Coppus: 'De zaak bedonderen, wachtgeld ontvangen en als dank een nieuw baantje'.

En volgens Alfred Meester, journalist bij het Dagblad van het Noorden, maakt 'dit soort onbegrijpelijke benoemingen dat het volk zich afkeert van de politiek'.

Project X

Die beroering komt voort uit Rehwinkels periode als burgemeester van Groningen. Hij kreeg al kritiek op zijn optreden rond het uit de hand gelopen facebookfeestje Project X in Haren in 2012. En die kritiek zwol aan toen hij een jaar later ontslag nam om te gaan werken bij een internationale club van lokale overheden in Barcelona. Dat bleek even later vrijwilligerswerk te zijn - en zelfs dat ging uiteindelijk niet door - waardoor hij recht op wachtgeld kreeg. Een deel daarvan stortte hij trouwens terug.

Reden genoeg om hem een klus als waarnemend burgemeester te ontzeggen? Nee, vinden commissaris van de koning Clemens Cornielje (die hem benoemde) én de fractievoorzitters in de gemeenteraad (die daarvoor steun uitspraken).

"Ik had wel wat reuring verwacht", zegt Kees Metz van ZVV, met vijf zetels de grootste fractie. "Maar zó heftig? Ongelooflijk. Idioot. En afschuwelijk voor hém."

Nee, niet alles wat Rehwinkel in Groningen deed, 'verdiende de schoonheidsprijs', vindt Metz. "Maar moet je daar de rest van je leven voor gestraft worden? Hij was eerder burgemeester in Naarden en daar liepen ze met hem weg, hoor. Hier kan hij laten zien dat hij zo'n soort gemeente goed aankan."