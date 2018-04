Bits of Freedom stapt naar de rechter om 'sleepwet' aan te vechten

Bits of Freedom werk hiervoor samen met andere organisaties en bedrijven. Ze vinden het onacceptabel dat de wet, die door tegenstanders wel 'sleepwet' wordt genoemd, gewoon in werking treedt voordat het parlement zich over wijzigingen kan buigen. De organisaties vinden dat de wet pas kan ingaan nadat deze is aangepast.

Het kabinet heeft daar al wel enkele voorstellen toe gedaan, nadat bij het raadgevend referendum van vorige maand meer mensen tegen dan voor de wet stemden. Zo wil het kabinet strengere eisen stellen aan het delen van gegevens met andere landen. Verder mogen de geheime diensten alleen "zo gericht mogelijk" aftappen van de kabel en worden gegevens niet standaard drie jaar bewaard, maar moet ieder jaar worden geëvalueerd of langer opslaan nodig is.

De uitslag en het opkomstpercentage van het referendum over de nieuwe inlichtingenwet. © Infografieken Nederland

Inbreuk op grondrechten Privacyorganisaties noemden de aanpassingen direct te mager. Ze kondigden al eerder een rechtszaak aan over de Wiv. Daar komt nu een kort geding bij om uitstel af te dwingen. Naast Bits of Freedom gaat het onder meer om Privacy First, de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en Free Press Unlimited. “Deze wet doorvoeren zonder naar de kritiek van de tegenstemmer te luisteren en het parlement de gelegenheid te geven om wetswijzigingen te verbeteren, kan natuurlijk niet", zegt Ton Siedsma, beleidsadviseur bij Bits of Freedom. "Daarom vragen we de rechter om de werking van de wet uit te stellen tot de wetswijzigingen definitief zijn. Zo wordt voorkomen dat er per 1 mei onnodig inbreuken op de grondrechten wordt gemaakt.” Premier Mark Rutte zei eerder dat wat het kabinet betreft juist belangrijke stappen zijn gezet om tegemoet te komen aan de bezwaren van de tegenstanders.