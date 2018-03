Bing draait op voor de schade in affaire rond oud-burgemeester van Schiedam

Bing moet daarom van de Utrechtse rechtbank alle schade vergoeden die de gemeente Schiedam door de affaire heeft opgelopen.

Deze uitspraak kan voor Bing grote financiële gevolgen hebben. De hoogte van het schadebedrag wordt in een aparte procedure bepaald. Maar de grote vraag is of het bureau naast de kosten die Schiedam in allerlei juridische procedures moest maken, ook de eventuele claims van de oud-burgemeester dient op te hoesten. Daarnaast moest naar aanleiding van het Bing-rapport een hoge ambtenaar met een dure regeling vertrekken. Naast de financiële gevolgen van deze gerechtelijke uitspraak leidt het ongemeen harde vonnis van de Utrechtse rechtbank tot een enorme imagoschade voor het bedrijf dat zelf de zuiverheid van andere organisaties onderzoekt.

Wilma Verver maakte zich volgens de Bing-on­der­zoe­kers schuldig aan be­lan­gen­ver­stren­ge­ling en machts­mis­bruik. Ze strijdt al jaren tegen het rapport.

Privéconflict Burgermeester Verver stapte in juni 2011 op als burgemeester van Schiedam. Zij maakte zich volgens de Bing-onderzoekers schuldig aan belangenverstrengeling en machtsmisbruik. Het laatste onder meer door ervoor te zorgen dat een Schiedamse aannemer, met wie zij een privéconflict had over de verbouwing van haar woning, minder opdrachten kreeg van de gemeente. Verver strijdt al jaren tegen het Bing-rapport, met wisselend succes. Hoewel de Accountantskamer haar klachten afwees, gaf het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) haar juist gelijk. Maar de rechter wees in 2017 een schadevergoeding af die Verver van Bing eiste.