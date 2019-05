Bijzondere beëdiging van gefragmenteerd Spaans parlement

Een applausje, stevige handdrukken en hier en daar een omhelzing. De opkomst van vijf Catalaanse separatistische politici in het parlement ging gisteren niet onopgemerkt voorbij. Al was het maar omdat zij door de politie naar de openingssessie werden begeleid. De kersverse volksvertegenwoordigers, onder hen de voormalige Catalaanse vicepresident Oriol Junqueras, mochten van het hooggerechtshof voor de gelegenheid even hun cel verlaten. Tegen hen zijn zware gevangenisstraffen geëist vanwege hun rol bij het organiseren van een door Madrid verboden onafhankelijkheidsreferendum.

Gevangenis

Het proces tegen de vijf zal zeker nog een paar maanden duren. Wat er in de tussentijd met hun zetels gebeurt is nog onduidelijk. Gisterochtend hingen hun naamkaartjes nog netjes op hun stoel geplakt. Een in de Spaanse Senaat, de andere vier in het Congres. Maar zolang de rechtszaak duurt en zij in de gevangenis verblijven, mogen de vijf niet daadwerkelijk plaatsnemen in het parlement. Of hun stoelen straks worden ingenomen door partijgenoten op vrije voeten of dat ze leeg blijven, is nog onduidelijk.

Gedetineerde separatisten waren niet de enige noviteit bij de openingssessie. Ook Vox maakte met 24 volksvertegenwoordigers haar debuut. Vanuit het niets had de extreem-rechtse partij tijdens de verkiezingen zo’n 10 procent van de stemmen weten te bemachtigen. Een Vox-parlementariër liet al direct van zich horen door de aanwezigheid van de separatisten ‘een mislukking van de democratie en de rechtsstaat’ te noemen. Vox-vertegenwoordiger Macarena Olona beschuldigde de andere partijen ervan ‘vijf criminelen’ te hebben toegelaten ‘die de staat van binnenuit willen opbreken’. Vox was zeker niet de enige partij met kritiek. Ook de Volkspartij en Ciudadanos verzetten zich fel tegen de komst van de separatistische politici naar het Spaanse parlement.

Het Spaanse parlement © EPA

En daarmee kreeg premier Sanchez alvast een voorproefje van wat zijn toekomstige regering alleen al rondom het hoofdpijndossier Catalonië te wachten staat. Maar eerst zal hij dat andere lastige dossier – het vormen van een kabinet – tot een goed einde moeten weten te brengen. Met 123 van de 350 zetels in het Congres was zijn socialistische partij Psoe weliswaar de grote winnaar bij de verkiezingen, maar bemachtigde hij geen meerderheid en zal hij dus met anderen in zee moeten gaan. Daarbij kan Sanchez verschillende kanten op, werd gisteren nog eens duidelijk. Want de diversiteit spat van het nieuwe parlement af, en niet alleen omdat bijna de helft uit vrouwen bestaat – ook niet eerder vertoond in Spanje. Want het parlement is sterker gefragmenteerd dan tijdens afgelopen decennia. Dit is een nieuwe situatie voor Spanje waar voorheen de conservatieve Volkspartij en de socialistische Psoe vooral van stuivertje wisselden. Sanchez wacht nog even de uitslagen van de Europese en lokale verkiezingen af die zondag worden gehouden af om zijn richting te bepalen.