Bijna het voltallige bestuur van 50Plus stapt op

Rond 20.00 uur liet bestuurslid Marianne Fennema in felle bewoordingen weten het niet eens te zijn met de bestuursstijl en werkwijze van het bestuur van de partij onder leiding van voorzitter Jan Zoetelief, zegt een woordvoerder. Na haar mail volgden de andere bestuursleden met hun ontslagbrieven. Hierdoor voelde Zoetelief zich genoodzaakt ook zijn taken neer te leggen. Alleen secretaris Hylke ten Cate blijft vooralsnog aan.

Lees verder na de advertentie

Partijleider Henk Krol reageerde op NPO Radio 1 op de bestuurscrisis. "We hebben al enige tijd geleden gemerkt dat het niet goed boterde tussen twee groepen in het bestuur, maar we hadden echt gehoopt dat dit over twee weken op de Algemene Vergadering met de leden bediscussieerd zou worden en niet in de media."

In de Algemene Vergadering op 26 mei moet een nieuw bestuur gekozen worden. Volgens de partijwoordvoerder blijft Jan Zoetelief verkiesbaar.

Teleurgesteld Een maand geleden rommelde het ook al tussen Zoetelief en de fracties van 50Plus in de Eerste en Tweede Kamer. Zij waren teleurgesteld in het werk van de voorzitter. "Hij doet niet wat van een voorzitter verwacht mag worden", zei een woordvoerder van de fractie in de Tweede Kamer toentertijd. Zo was hij slechts twee keer aanwezig bij de fractievergaderingen. Zoetelief was ‘verrast’ door de opstelling van de fracties. Dat hij weinig naar Den Haag kon, was bekend bij zijn aantreden. "Ik ben ook wethouder in Nijmegen. In mijn plaats ging de vicevoorzitter naar de vergaderingen in Den Haag."