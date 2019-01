Bij eieren en spek proeft New Hampshire de nieuwste presidentskandidaat

Zeker vijftig keer onderwerpt Julian Castro zich aan hetzelfde ritueel. Een voor hem onbekende man of vrouw komt naast hem staan en beiden lachen ze breed naar een camera. Een flits, een handdruk, en hun wegen scheiden zich weer. Het gezicht van Castro gaat even in de ruststand en de onbekende loopt door. Vaak glunderend alsof hij of zij net een prijs heeft gewonnen.

En wie weet is het over een kleine twee jaar ook wel de hoofdprijs: een foto van jezelf met de president van de Verenigde Staten. Want zaterdag stelde Castro zich officieel kandidaat. En dus maakte de 44-jarige Democraat, voormalig burgemeester van San Antonio in Texas en minister van volkshuisvesting in de regering-Obama, gisteren zijn opwachting in New Hampshire. Traditiegetrouw is dat een van de eerste staten waar voorverkiezingen worden gehouden.

Hij krijgt applaus, maar ook de vraag hoe hij zijn plannen gaat betalen

Op het St. Anselm College in Manchester verzamelden enkele honderden Democratische partij-­activisten, bestuurders en ondernemers zich voor ‘Politics and Eggs’, een serie bijeenkomsten waarbij je tijdens een ontbijt met eieren met spek een gegadigde voor de – in dit geval Democratische – nominatie voor het presidentschap zijn campagnespeech hoort afsteken.

Julian Castro afgelopen maandag, op bezoek in Puerto Rico. © AP

Christine Bik uit Worcester, in de buurstaat Massachusetts, hoeft hij al niet meer te overtuigen, vertelt ze na afloop van de fotosessie. “Hij intrigeert me, ik volg hem al een paar jaar. Als burgemeester van een grote stad begrijpt hij goed wat de mensen nodig hebben.”

Handen en voeten In zijn toespraak geeft Castro dat handen en voeten. Maar eerst moet hij de zaal natuurlijk voor zich winnen, een Latino uit Texas op bezoek bij mensen die, zoals dat in de VS omfloerst heet ‘er anders uitzien dan hij’. “Dank u wel, gracias. Ik weet dat jullie in New Hampshire politiek net zo serieus nemen als wij in Texas onze barbecue.” Een kwinkslag ten koste van jezelf gaat er ook altijd in: “Jullie kennen misschien mijn broer Joaquin, lid van het Huis van Afgevaardigden. Mijn tweelingbroer, hij zegt altijd dat ik één minuut lelijker ben dan hij.” Terwijl de huidige president zijn verkiezingen won met de algemene belofte het land ‘weer groots’ te maken, gaat Castro voor een concrete toppositie op vier vlakken: “We worden het slimste, gezondste, welvarendste en rechtvaardigste land ter wereld”. Dat wil hij bereiken door veel schooltypen gratis te maken, het staatsziekenfonds voor ouderen voor elke Amerikaan open te stellen, klimaatverandering aan te pakken en het strafrecht te hervormen.

Het juiste midden Hij krijgt er een gul applaus voor, maar meteen daarna de vraag hoe hij dat allemaal denkt te gaan betalen. “Ik kijk er naar uit daarvoor de komende tijd de plannen te presenteren”, zegt hij. Dat vindt toehoorder Andrew Smith wel wat vaag. Maar als politicoloog, die aan de Universiteit van New Hampshire college geeft over voorverkiezingen, kan hij Castro dat nu nog wel vergeven. “Hij moet het juiste midden zoeken. Als je te veel vertelt, gaan je tegenstanders hameren op de zwakke plekken. Te weinig is ook niet goed, dan word je gezien als een windbuil.” De komende maanden kan Castro met concretere antwoorden komen en zijn speech bijslijpen. Volgens Smith hoorde het verwachte applaus bij het beloofde klimaatbeleid, niet bij het nationale ziekenfonds. “Maar hij heeft zichzelf niet in de problemen gebracht, dat is het belangrijkste. Wat me wel opviel, is hoe klein hij is. De VS hebben volgens mij geen kleine president meer gekozen sinds James Madison in 1808.” Julian Castro © AP

AANLOOP NAAR NOVEMBER 2020 De presidentsverkiezingen zijn in november 2020, de eerste voorverkiezingen zijn in Iowa en New Hampshire begin dat jaar. De strijd om de Democratische nominatie is nu al volop bezig. Zes politici hebben zich tot nu toe formeel kandidaat gesteld of voeren al wel actief campagne, onder wie: John Delaney, voormalig afgevaardigde uit Maryland. Speerpunt: praktische oplossingen aandragen, samenwerken met Republikeinen. Zwak punt: geen landelijke bekendheid. Stelde zich daarom al in augustus 2017 kandidaat en brengt onophoudelijk bezoeken aan Iowa en New Hampshire. Elizabeth Warren, senator uit Massachusetts. Speerpunt: Ongelijkheid. Pleitbezorgster van meer controle op grote banken. Zwak punt: Haar leeftijd (69) Elizabeth Warren © EPA Kirsten Gillibrand, senator uit New York. Speerpunt: vrouwenrechten. Zwak punt: had tot enkele jaren geleden voor een Democraat tamelijk conservatieve standpunten over wapenbezit en de positie van illegale immigranten. Jay Inslee, gouverneur van de staat Washington. Speerpunt: klimaatbeleid. Zwak punt: weinig landelijke bekendheid Een aantal andere prominente Democratische politici overweegt het nog. Daaronder Bernie Sanders, die in 2016 ook probeerde de nominatie te krijgen; Joe Biden, vice-president onder Obama en gegadigde in 1988 en 2008; Cory Booker, senator uit New Jersey en oud-burgemeester van Newark; Kamala Harris, senator uit Californië. Bij de Republikeinen is er tot nu toe maar één kandidaat: Donald Trump. Voorlopig lijken er geen prominente Republikeinen bereid hem de nominatie van zijn partij te betwisten.

