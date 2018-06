Bij de Democraten blijft de linkse revolutie uit

Dat zou voor het eerst sinds 2010 zijn. Op dit moment leveren de Republikeinen niet alleen de president, ook zijn ze de grootste partij in beide kamers van het Congres.

De angst vooraf was dat de Democraten elkaar in Californië in de wielen zouden rijden. In die staat zijn er geen aparte voorverkiezingen voor Democraten en Republikeinen: iedereen staat op hetzelfde stembiljet, en de race in november gaat straks tussen de top-2, ook als die van dezelfde partij zijn. In sommige districten traden er zoveel met elkaar ruziënde Democraten aan, dat geen van hen hoger dan de derde plaats dreigde te eindigen. Er moeten nog wat stemmen per post geteld worden, en in sommige districten liggen de uitslagen dicht bij elkaar, maar vooralsnog lijkt dat schrikbeeld geweken.

Verdeeldheid Een van de redenen dat Democraten soms geen gesloten front konden vormen, is verdeeldheid over de strategie waarmee ze president Trump tegemoet willen treden. De linkse Bernie Sanders verloor in 2016 de voorverkiezingen van centrumkandidaat Hillary Clinton, en destijds steunde de partij Clinton, omdat zij als politicus van het midden de beste kans zou hebben om de verkiezing te winnen. Na de onverwachte overwinning van Trump krabden veel Democraten zich achter de oren, en vroegen zich af: hadden we niet ook een wat meer uitgesproken kandidaat moeten afvaardigen, die kiezers echt kan bezielen? Medewerkers van Sanders vormden vervolgens de actiegroep 'Our Revolution'. Die probeert de Democratische partij van binnenuit te hervormen, en steunt bij de voorverkiezingen kandidaten met een linkse, progressieve agenda.

Midden De landelijke Democratische partijorganisatie blijft van mening dat de weg terug naar de macht vooral door het politieke midden loopt. Om straks de grootste partij te worden, moeten de Democraten minstens 23 zetels terugveroveren op de Republikeinen. Dat lijkt geen onmogelijke opgave: er zijn bijvoorbeeld 25 districten die nu een Republikeinse afgevaardigde hebben, maar die in 2016 niet voor Trump, maar voor Clinton stemden. Veel van zulke betwiste districten liggen in Califonië en in New Jersey, waar dinsdag ook gestemd werd. Als je daar een kans wilt maken, moet je niet met een linkse activist aankomen, denkt de partij. De kiezers leken dat deze week te bevestigen: de door Sanders gesteunde kandidaten wonnen nergens. De teleurstelling kwam na mediaberichten dat het rommelt binnen 'Our Revolution'. Toch veranderde er wel degelijk iets binnen de Democratische partij: er zijn straks meer vrouwen kandidaat dan ooit tevoren.